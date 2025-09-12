پێش 19 خولەک

لیژنەکانی قایمقامییەت و چاودێری بازاڕەکانی هەولێر، هەڵمەتەکانیان چڕکردووەتەوە و ڕۆژانە چاودێری بازاڕ و شوێنە گشتییەکان دەکەن و بەدواداچوون بۆ جێبەجێکردنی ڕێنماییەکانی تەندروستی دەکەن.

لە سەرەتای ئەمساڵەوە و تا ئێستا نزیکەی 11 هەزار سەردانیان بۆ دووکان و بازاڕەکان ئەنجامداوە و سەدان سەرپێچیکاریان سزاداوە.

هەروەها لە چوارچێوەی هەڵمەتەکانی چاودێری بازاڕدا، جگە لە لەناوبردنی خۆراک و خواردنی خراپ بوو، هاوکات ڕێگری لە یاریی بە نرخەکان دەکرێت؛ لەم ڤیدیۆ وۆڵەدا، هاوکارمان سۆڤان فەرمان ئاماری هەشت مانگی ڕابردووی هەڵمەتەکانی لیژنەی چاودێری بازاڕ و دەستبەسەرداگرتنی خۆراکدا ڕوون دەکاتەوە.