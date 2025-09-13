کەشناسیی هەرێم: پلەکانی گەرما بەرز دەبنەوە
بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، کەمێک پلەکانی گەرما بەرز دەبنەوە.
کەشناسیی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، پێشبینی دەکرێت کەشی ئەمڕۆ شەممە، 13- 09- 2025، ئاسمان ساماڵ بێت، پلەکانی گەرماش 1 تا 2 پلەی سیلیزی بەراورد بە تۆمارکراوەکانی دوێنێ بەرز دەبنەوە.
ئاماژەی بەوەش کرد، پێشبینی دەکرێت کەشی سبەی یەکشەممە، 14- 09- 2025، ئاسمان ساماڵ بێت و پلەکانی گەرماش نزیک دەبێتەوە بەراورد بە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی
هەولێر : 38 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 36 پلەی سیلیزی
دهۆک : 37 پلەی سیلیزی
کەرکووک : 40 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 38 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 37 پلەی سیلیزی
سۆران : 35 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 27 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 41 پلەی سیلیزی