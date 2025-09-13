پرسی دیموکراسیەت لە عێراق دەبێتە بابەتی سەرەکی کۆنفرانسێک لە هەولێر

پێش 3 کاتژمێر

پرسی دیموکراسیەت لە عێراق، بابەتی سەرەکی کۆنفرانسی(پۆینت6)ـی ڕێکخراوی تواناسازی لاوانی تەوەسول دەبێت.

لە شاری هەولێر، پرسی دیموکراسیەت لە عێراق، بابەتی سەرەکی کۆنفرانسی(پۆینت6)ـی ڕێکخراوی تواناسازی لاوانی تەوەسول دەبێت، کارگێڕی کۆنفرانسەکەش بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: جگە لەبابەتەکانی ئافرەتان و مافی ئازادی ڕادەربڕین و کێشەی ڕۆژنامەگەریی، باس لە پرسی دیموکراسی لە عێراق و ئەو ئومێدانە دەکەین کە بۆ دیموکراسی هەیە لەو وڵاتە.

شەممە 13ـی ئەیلوولی 2025، دووەم ڕۆژی کارەکانی کۆنفرانسی(پۆینت6)ـی ڕێکخراوی تواناسازی لاوانی تەوەسول بوو لە شاری هەولێر کە بابەتی سەرەکی دانیشتن و پانێلەکانی کران بە(پەیوەندییەکانی کورد و عەرەب).

دلۆڤان بەرواری، کارگێڕی کۆنفرانسەکە بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: پێنج کۆنفرانسیان لە پارێزگاکانی عێراق کردووە، پێیان باشبووە بۆ کۆنفرانسی شەشەم، ئەزموونەکە بێینە هەرێمی کوردستان و هەولێر.

کارگێڕی کۆنفرانسەکە ئاماژەی بەوەکرد، 40 ئەکادیمیست و پسپۆر لە کوردستان و عێراق و وڵاتانی جیهان، لە کۆنفرانسەکەدا گفتوگۆ لەبارەی پرسی تەکنەلۆژیا و ئابووری و سیاسی و کۆمەڵایەتی، هەروەها پرسی کاری ڕۆژنامەگەری و گۆڕانکارییەکان لەو بوارەدا، هەروەها پرسی ئافرەتان و گۆڕانکارییەکان لە جیهان و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و عێراق دەکرێن.