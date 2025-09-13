عێراق لە ڕاگرتنی نەوتی کوردستان ڕۆژانە زیاتر لە 11 ملیۆن دۆلار زیان دەکات

پێش کاتژمێرێک

ڕوانگەی 'ئیکۆ عێراق' کە تایبەتە بە کاروباری ئابووری، ئاشکرای کرد، زیانەکانی ڕاگرتنی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان بە 11.16 ملیۆن دۆلاری ڕۆژانە مەزەندە دەکرێت و پەرلەمانی عێراقیش بەرپرسیارە لەو زیانانە.

ڕوانگەی ئیکۆ عێراق، ئەمڕۆ شەممە، 13ـی ئەیلوولی 2025، ڕاگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە تێیدا هاتووە، "بڕیاربوو هەرێم نزیکەی 230 هەزار بەرمیل نەوتی خاو هەناردە بکات، جگە لەوەی 50 هەزار بەرمیل بۆ بەکارهێنانی ناوخۆیی بەکار دەهێنرێتەوە، هەروەها تێچووی دەرهێنان و گواستنەوەی بەرمیلێک نەوت بە نزیکەی 16 دۆلار خەملێندراوە، ئاماژەی بەوەشکرد، تێچووی گەیاندنی نەوت بۆ بەندەری جەیهان لە تورکیا یەک دۆلار و نیوە بۆ هەر بەرمیلێک.

ڕوانگە ئەوەشی ئاشکرا کرد، "دوای لێبڕینی ئەم تێچوونانە، پێشبینی دەکرێت قازانجی هەناردەکردن 230 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا 11.16 ملیۆن دۆلار بێت، ئەگەر بەرمیلێک نەوت بە نرخی 66 دۆلار بفرۆشێت، راشیگەیاندووە، "عێراق مانگانە 334 ملیۆن دۆلار و ساڵانە زیاتر لە 4 ملیار دۆلار زیانی پێدەگات بەهۆی وەستانی هەناردەکردنی نەوتی کوردستان."

لە راگەیەندراوەکەی ڕوانگەی ئیکۆ عێراقدا هاتووە، پەرلەمانی عێراق بەرپرسیارە لە وەستانی هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان، ئەمەش بەهۆی دەرنەکردنی یاسای نەوت و گازە."