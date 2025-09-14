بەڕێوەبەرایەتیی هاتووچۆی دهۆک شۆفێران ئاگادار دەکاتەوە
یەکشەممە 14ی ئەیلوولی 2025، بەڕێوەبەرایەتیی هاتووچۆی دهۆک ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا هاتووە، شۆفێران و هاووڵاتییان ئاگادار دەکەنەوە لە سبەی دوو شەممە ژمارەیەک کامێرای تیژڕۆیی بە شێوەیەکی فەرمی چالاک دەبن.
هەروەها لە ڕاگەیەندراوەکەی بەڕێوەبەرایەتیی هاتووچۆی دهۆک ئاماژەی بە شوێنی کامێرای تیژڕۆییەکان کراوە؛ بریتین لەم شوێنانە:
قەزای سێمێل
ڕێگای بەرانبەر زانکۆی نەورۆز، خێرایی دیاری کراو 80 کیلۆمەترە لە هەر کاتژمێرێک دا
ڕێگای گوندی فەرەنسی (2)، خێرایی دیاری کراو 80 کیلۆمەترە لە هەر کاتژمێرێک دا
ڕێگای سەرەکی کۆمەڵگەی فەیدیێ، خێرایی دیاری کراو 60 کیلۆمەترە لە هەر کاتژمێرێک دا
قەزای ئامێدیی
ڕێگای سەرەکی ئامێدیی، خێرایی دیاری کراو 50 کیلۆمەترە لە هەر کاتژمێرێک دا
قەزای ئاکرێ
ڕێگای ڕاپەرین نزیک بنکەی گوڵان، خێرایی دیاری کراو 60 کیلۆمەترە لە هەر کاتژمێرێک دا
ڕێگای پەیمانگا نزیک بەنزینخانەی ئاکرێ سپۆرت، خێرایی دیاری کراو 80 کیلۆمەترە لە هەر کاتژمێرێک دا
ڕێگای میر زەند، خێرایی دیاری کراو 60 کیلۆمەترە لە هەر کاتژمێرێک دا
ڕێگای بێجیل، خێرایی دیاری کراو 80 کیلۆمەترە لە هەر کاتژمێرێک دا
ڕێگای باشقال، خێرایی دیاری کراو 60 کیلۆمەترە لە هەر کاتژمێرێک دا
ڕێگای گردەسین، نزیک بەنزینخانەی گوڵان، خێرایی دیاری کراو 100 کیلۆمەترە لە هەر کاتژمێرێک دا
کامێرای تۆمارکردنی سەرپێچی لە ترافیکەکان
سەنتەری پارێزگای دهۆک
ترافیکی ژووری بازرگانی
ترافیکی نزیک فرۆشگای مازی
ترافیکی شوقەکانی مێرسین تاوەر
ترافیکی زڕکا
سەنتەری قەزای ئاکرێ
ترافیکی قەلات
ترافیکی پیشەسازی