سەربازانی ئەمریکا لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست رۆژانە 12 هەزار هێلکە دەخۆن
سێنتکۆم ئامارێکی سەرنجراکێشی لەبارەی بڕی خۆراکی سەربازەکانی لە ناو کەشتییە فڕۆکەهەڵگرەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بڵاوکردەوە و ئاماژە بە بەکارهێنانی هەزاران هێلکە دەدات لە یەک رۆژدا.
فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم) لە راگەیەنراوێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" رایگەیاند، بەپێی ئامارەکان تەنیا لەناو کەشتیی فڕۆکەهەڵگری ئەبراهام لینکۆڵن، رۆژانە چوار هەزار هێلکە لەلایەن سەربازەکانەوە دەخورێت.
ئاماژەی بەوەش داوە، لەم کاتەدا سێ گرووپی کەشتیی فڕۆکەهەڵگر لە ئاوەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست جێگیر کراون. لەو چوارچێوەیەدا کۆی گشتیی بەکارهێنانی هێلکە لەلایەن تەواوی سەربازەکانەوە دەگاتە 12 هەزار دانە لە یەک رۆژدا.
جێی سەرنجە، لە دوای دروستبوونی گرژییەکان و دەستپێکردنی جەنگی ئێرانەوە، ئەمریکا سێ کەشتیی زەبەلاحی رەوانەی ناوچەکە کردووە و لە نزیک ئاوەکانی ئەو وڵاتە جێگیری کردوون. لە ئێستاشدا و سەرەڕای راگەیاندنی ئاگربەست، هەزاران سەربازی ئەمریکی لەسەر ئەو کەشتییانە لە ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی سێنتکۆم بەردەوامن لە جێبەجێکردنی ئەرکەکانیان.
Sailors aboard aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) serve meals to crew members. A typical aircraft carrier strike group serves around 4,000 eggs daily.— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 23, 2026
لە سەرەتای ساڵی 2026ـەوە و بەهۆی زیادبوونی گرژییەکان و هەڵگیرسانی جەنگ لەگەڵ ئێران، هێزەکانی ئەمریکا گەورەترین جووڵەی سەربازییان لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست کردووە. بۆ یەکەم جار لە دوای ساڵی 2003ـەوە، سێ کەشتیی فڕۆکەهەڵگری زەبەلاح بە ناوەکانی (ئەبراهام لینکۆڵن، جێراڵد فۆرد و جۆرج بوش) لەیەک کاتدا لە دەریای سوور و زەریای هیندی جێگیر کراون.
ئەم هێزە دەریاییە زیاتر لە 15 هەزار سەرباز و دەیان فڕۆکەی جەنگی لەخۆ دەگرێت، ئەمەش وای کردووە پرۆسەی دابینکردنی خۆراک و پێداویستییە لۆجستییەکان ببێتە ئەرکێکی زۆر قورس و رۆژانە نزیکەی 18 هەزار ژەمە خواردنیان بۆ ئامادە بکرێت. بەهۆی بەردەوامیی ئەرکەکانیان بۆ چاودێریکردن و سەپاندنی گەمارۆی دەریایی بەسەر ئێراندا، ئەو هێزانە بەردەوام پێویستیان بە بڕێکی یەکجار زۆر لە خۆراک هەیە و لە رێگەی پرۆسەی دابینکردنی ئاسمانی و دەریاییەوە پێداویستییەکانیان بۆ دەگوازرێتەوە.