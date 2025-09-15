پەیامی هاوخەمیی بارەگای بارزانی بۆ كۆچی دوایی ئیبراهیم گاباری

پێش دوو کاتژمێر

بارەگای بارزانی له‌ په‌یامێكدا پرسە و هاوخەمیی خۆی ئاراستەی خانەوادە و دۆستان و ئاشنایانی ئیبراهیم گاباری و هەموو تێكۆشەر و خەباتگێڕانی ڕۆژئاوای كوردستان ده‌كات؛ ده‌شڵێت، جەنابی سەرۆك مەسعود بارزانی كە خوالێخۆشبوو ئیبراهیم گاباری لە چەندین قۆناغی سەختدا لە نزیكەوە ناسیوە، بە بیستنی هەواڵی كۆچی دوایی ئیبراهیم گاباری خەمبار بووە.

دەقی پەیامی هاوخەمیی بارەگای بارزانی

بەناوی خودای مەزن و دلۆڤان

بەداخێكی زۆرەوە هەواڵی كۆچی دوایی تێكۆشەر و خەباتگێڕی كورد (ئیبراهیم گاباری)ـمان پێ گەییشت. خوالێخۆشبوو ئیبراهیم گاباری كەسایەتییەكی كوردپەروەری ڕۆژئاوای كوردستان بوو كە تەمەنێكی دورودرێژی بۆ خەباتی كوردایەتی لە شۆڕشی ئەیلول و قۆناغەكانی تری خەباتی گەلەكەمان تەرخان كردبوو و لەو ڕێگەیەدا ئاوارەیی و ماوەیەكی زۆری زیندان و كوێرەوەری بینیوە و خۆی و خانەوادەكەی كایگەرییەكی زۆریان لەسەر بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كورد لە سوریا هەبووە و نموونەی خەباتگێڕێكی ڕاستەقینە و وەفادار بووە. جەنابی سەرۆك مەسعود بارزانی كە خوالێخۆشبوو ئیبراهیم گاباری لە چەندین قۆناغی سەختدا لە نزیكەوە ناسیوە، بە بیستنی هەواڵی كۆچی دوایی ئیبراهیم گاباری خەمبار بووە و سەرەخۆشی لە خانەوادە و كەسوكاری دەكات.

بەم بۆنەوە پرسە و هاوخەمیی خۆمان ئاراستەی خانەوادە و دۆستان و ئاشناییانی خوالێخۆشبوو ئیراهیم گاباری و هەموو تێكۆشەر و خەباتگێڕانی ڕۆژئاوای كوردستان دەكەین و خۆمان بە هاوبەشی خەمیان دەزانین.

لە خودای گەورە داواكارین ڕۆحی خواڵێخۆشبوو بە بەهەشتی بەرین شاد بكات و سەبر و ئارامی بە هەموو لایەك ببەخشێت.

انا للە و انا الیە راجعون

بارەگای بارزانی

15ـی ئەیلوولی 2025