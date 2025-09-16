یسرائیل کاتز: غەززە دەسووتێت

پێش دوو کاتژمێر

یسرائیل کاتز، وەزیری بەرگریی ئیسرائیل، ئەمڕۆ سێشەممە، 16ـی ئەیلوولی 2025، ڕایگەیاند "غەززە دەسووتێت" و ئاماژەی بەوەشکرد، سوپای ئیسرائیل لە ژێرخانی حەماس دەدات.

لە بەیاننامەیەکدا، کاتز گوتی: "سوپا بۆ ڕەخساندنی زەمینە بۆ ڕزگارکردنی بارمتەکان و شکستپێهێنانی بزووتنەوەی حەماس خەبات دەکات." هەروەها جەختی کردەوە، هێزەکانی ئیسرائیل پاشەکشە ناکەن تا ئەرکەکەیان لە غەززە تەواو نەبێت.

مارکۆ ڕوبیۆ، وەزیری دەرەوەی ئەمەریکا، لە کاتی جێهێشتنی تەلئەڤیڤ، پشتڕاستی کردەوە، حەماس ماوەیەکی زۆر کورتی هەیە بۆ قبوڵکردنی ئاگربەست. میدیاکان باس لە دەستپێکردنی هێرشی زەمینی بۆ سەر ئەو شارەی فەڵەستین دەکەن، کە نزیکەی 300 هەزار فەڵەستینی لێیەوە بەرەو باشووری کەرتی غەززە هەڵاتوون.

لە درەنگانی شەوەوە هێرشێکی ئاسمانی ئیسرائیل بۆ سەر باڵەخانەیەکی نیشتەجێبوون لە نزیک یەکگرتنی ئاسایشی گشتیی لە باکووری ڕۆژئاوای شارەکە، هەشت فەڵەستینی کوژراون، بەمەش ژمارەی کوژراوان لە بەرەبەیانی دوێنێوە گەیشتە 72 کەس.

هاوکات، هۆشدارییەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان سەبارەت بە لێکەوتە کارەساتبارەکانی هێرشی ئیسرائیل بۆ سەر ئەو شارە پەرەی سەندووە. ستیفان دوجاریک، گوتەبێژی ئەنتۆنیۆ گۆتێرێز، ئەمینداری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان، ڕایگەیاند، "هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ باکووری غەززە کاریگەریی ترسناک و ترسیان لەسەر هاووڵاتیانی مەدەنی هەیە. ئازار دەچێژن و ڕووبەڕووی برسێتییەکی زۆر بوونەتەوە. گوتیشی: هێرشە خوێناوییەکانی ئیسرائیل ئیدانە دەکەم و "پاراستنی خەڵکی مەدەنی و کرێکارانی مرۆیی و پابەندبوونی تەواو بە یاسا نێودەوڵەتییەکان"ی دووپاتکردەوە.

دوێنێ ڕوبیۆ لە سەردانەکەیدا بۆ ئیسرائیل گومانی خستە سەر ئەگەری کۆتاییهێنان بە شەڕی غەززە لە ڕێگەی دیپلۆماسییەوە. هاوکات لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی فۆکس نیوز، گوتی: "ململانێکان تەنیا کاتێک کۆتایی پێدێت کە هەموو بارمتەکان ئازاد بکرێن و حەماس وەک هێزێکی چەکدار هەڕەشە لە کەرتی غەززە دەکات، بوونی نەمێنێت."

هاوکات، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا، دوێنێ هۆشداریی بە حەماس دا "لە بەرامبەر بەکارهێنانی بارمتە ئیسرائیلییەکان وەک قەڵغانی مرۆیی." لە پۆستێکیدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تروت سۆشیال نووسیویەتی: "تازە ڕاپۆرتێکی هەواڵم خوێندەوە تێیدا هاتووە حەماس بارمتەکانی لە وشکانی گواستووەتەوە بۆ ئەوەی وەک قەڵغانی مرۆیی بەکاریان بهێنێت لە دژی هێرشە زەمینییەکانی ئیسرائیل." ئاماژەی بەوەشکرد، "هیوادارم سەرکردەکانی بزووتنەوەی حەماس بزانن ئەگەر کارێکی لەو شێوەیە ئەنجام بدەن ڕووبەڕووی چی دەبنەوە، ئەمە دڕندەیەکی مرۆییە، پێشتر کەم کەس هاوشێوەی ئەو کارەی بینیبێت." داوای ئازادکردنی دەستبەجێی زیندانییەکان دەکات.

حکوومەتی ئیسرائیل چەند هەفتەیەک لەمەوبەر پلانێکی بۆ داگیرکردنی غەززە پەسەند کرد، سەرەڕای هۆشدارییەکانی سەرکردە سەربازییەکان. ماوەی چەند ڕۆژێکە بۆردومانی بۆ سەر شارەکە چڕتر کردووەتەوە، ئەمەش لە کاتێکدایە نەتەوە یەکگرتووەکان هۆشداری دەدات لە خراپتربوونی بارودۆخی مرۆیی، بەتایبەتی بە لەبەرچاوگرتنی نەبوونی شوێنی سەلامەت بۆ دانیشتوان.