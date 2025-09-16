بەڕێوەبەرایەتیی گرێبەستەکانی سەرۆکایەتیی ئەنجوومەنی وەزیران کەمکردنەوەیەک بۆ کۆمپانیاکان ڕادەگەیەنێت

پێش دوو کاتژمێر

فەرمانگەی یاسایی بەڕێوەبەرایەتیی گرێبەستەکان و خانووبەرە، لە سەرۆکایەتیی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان، مەبەستی پێشکەشکردنی (دەرخستە) بۆ گۆڕینی 10 بەرزکەرەوە (مصعد) لە کۆمەڵگەیەکی نیشتەجێبوون، بانگهێشتی کۆمپانیاکان دەکات

سێشەممە 16ی ئەیلوولی 2025، فەرمانگەی میدیا و زانیاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، فەرمانگەی یاسایی بەڕێوەبەرایەتیی گرێبەستەکان و خانووبەرە، لە سەرۆکایەتیی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان، بە مەبەستی پێشکەشکردنی ئۆفەرەکانیان (دەرخستە) بە مەبەستی گۆڕینی 10 بەرزکەرەوە لە کۆمەڵگەی نیشتەجێبوونی "ناز سیتی" لە هەولێر بانگهێشتی کۆمپانیاکان دەکات، دوا کاتیش بۆ وەرگرتنی دەرخستەکان و کردنەوەی تەندەر کاتژمێر 12ی نیوەڕۆی ڕۆژی 24ی ئەیلوولی 2025 دەبێت.

مەرج و دۆکیۆمێنتە پێویستەکان:

1- دانانی چەکی پەسەندکراو و بارمتەی یاسایی بە بڕی (20,285,000) بیست ملیۆن و دووسەد و هەشتا و پێنج هەزار دینار.

2- وێنەیەک لە مۆڵەتی فەرمی و پۆلێنیی (کۆمپانیا) کە نوێ کرابێتەوە لە وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی.

3- تەنیا کۆمپانیای پسپۆڕ لە بواری دانان و چاککردنەوە و سازدانەوەی بەرزکەرەوە (مصعد) دەتوانێت بەشدار بێت.

4- ئەو کۆمپانیایەی تەندەر پڕ دەکاتەوە، دەبێت جۆری براندەکەی دیاری بکات.

5- کۆمپانیای ناوبراو چەند کارێکی هاوشێوەی پێشوویان ئەنجام دابێت بە بەڵگەی سەلمێنراو.

6- کۆمپانیا دەبێت سەنتەری چاککردنەوە و خزمەتگوزاری و سازدانەوەی هەبێت، لە بواری ئەو براندەی پێشکەشی دەکات.

7- ئەو براندەی پێشکەش دەکرێت، نابێت کۆکراوە بێت، بەڵکوو گشت بەشەکانی ئامێرەکە هەمان کۆمپانیای دروستکەر بێت.

8- ماوەی ئەنجامدانی پرۆژەکە لە (180) ڕۆژژمێری (تقویمی) تێپەڕ نەکات و دابەش دەبێت بۆ دوو قۆناغ.

9- (cv) ی کۆمپانیا.

10- پێویستە کۆمپانیای پێشکەشکار پاکانەی باجی دەرامەتی نوێ بهێنێت.

11- دەرخستەی مۆرکراو.

12- کۆمپانیای پێشکەشکار دەبێت بریکارنامەی فەرمیی هەبێت.

13- ڕسومات و خەرجییەکانی بڵاوکردنەوەی ئەم ئاگادارییە دەکەوێتە ئەستۆی ئەو بەشداربووەی، کە کەمکردنەوەکەی بۆ دەردەچێت.

14- نرخی هەر تەندەرێک (100,000) سەد هەزار دینارە.

15- پسوولەی وەرگرتنی تەندەر.

ناونیشان: سەرۆکایەتیی ئەنجومەنی وەزیران، فەرمانگەی یاسایی، بەڕێوەبەرایەتیی گرێبەستەکان و خانووبەرە.