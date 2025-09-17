گوتەبێژی حکوومەت: ئامادەییمان بۆ ڕادەستکردنی نەوت دەربڕیوە و نابێت چیتر مووچە دوابکەوێت

پێش 34 خولەک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 17ـی ئەیلوولی 2025، پێشەوا هەورامانی، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، چەند بەرچاوڕوونییەکی لەبارەی پرسی نەوت و مووچە بڵاوکردەوە، کە ئەمانەن:

1. لە کۆبوونەوەی دوێنێی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق، 48 کاتژمێر مۆڵەت دراوەتە بە وەزیری نەوتی عێراق بۆ چارەسەرکردنی پرسی هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان.

2. کۆمپانیاکانی بەرهەمهێنانی نەوت ڕەزامەندییان دەربڕیوە کە بەپێی یاساکانی عێراق مامەڵەیان لەگەڵ بکرێت و دەستبەرداری داواکارییەکانیان بوون بۆ پاراستنی مافەکانیان بەپێی یاسا بیانییەکان.

3. حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش بە نووسراوی فەرمی ئامادەیی خۆی دەربڕیوە بۆ ڕادەستکردنی بەشە نەوتی خۆی بە کۆمپانیای سۆمۆ.

4. پێویستە لەگەڵ ڕادەستکردنی نەوتدا، مووچەی مانگی 7 و مانگەکانی دواتری مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بنێردرێت.

5. لە بنەڕەتدا، هیچ کام لەم ڕێوشوێنانە پێویست نەبوون. هیچ هۆکارێک نییە بۆ نەناردنی مووچەی هەرێمی کوردستان. ئەگەر تەنها یاساکانی بودجە، یاسای کارگێڕی دارایی و دەستوور بکرێنە ناوبژیوان، هیچ پاساوێک نامێنێت بۆ خەرجنەکردنی مووچە، بەتایبەتی لەگەڵ بڕیاری دادگای فیدراڵی. حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەرجەم داواکارییەکان و ئەرکەکانی سەرشانی خۆی جێبەجێکردووە و نەناردنی مووچە بێ پاساوە.

6. ئێستا توانای بەرهەمهێنانی نەوت بەرەو ئاساییبوونەوە دەچێت و ڕۆژانە بڕی 233 هەزار بەرمیل نەوت بەرهەمدێت. دەستپێکردنەوەی هەناردەکردنی نەوت لە خزمەتی دۆخی دارایی عێراق و هەرێمی کوردستان دەبێت.

7. هەموو هەوڵەکانی حکوومەتی هەرێم و جێبەجێکردنی داواکارییەکانی حکوومەتی فیدراڵ لە پێناو ئەوەدایە کە هیچ مووچەیەکی مووچەخۆرانی هەرێم نەفەوتێت. سەبارەت بە داهاتی ناوخۆش، هەرچی یاسا بۆی دیاریکردووین، بێ زیاد و کەم پابەندین پێوەی.