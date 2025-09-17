وەرزش

تەواو؛ کریستیانۆ رۆناڵدۆ دێتە بەغدا و رووبەڕووی ئاکام هاشم دەبێتەوە

یانەی نەسڕ لیستی یاریزانەکانی بۆ عێراق رەوانە کردووە

عێراق

یانەی نەسڕی سعوودی لیستی یاریزانەکانی بۆ یاریی بەرامبەر زەوڕا بۆ عێراق رەوانە کردووە و کریستیانۆ رۆناڵدۆ لە لیستەکەدایە و دێتە بەغدا.

غەیس عەبدولغەنی، جێگری سەرۆکی دەستەی کاتی یانەی زەوڕا رایگەیاندووە :'یانەی نەسڕی سعوودی لیستێکی 100 کەسی بۆ رەوانە کردووین بۆ ئەوەی رێککارەکانی وەرگرتنی ڤیزا و گەشتەکەیان بۆ بەغدا رێکبخرێت، ناوی کریستیانۆ رۆناڵدۆ لە لیستەکەدایە و هاتنی کریستیانۆ رۆناڵدۆ کاریگەرییەکی زۆر و لێکەوتەی گەورەی دەبێت و عێراقییەکان پێی دڵخۆش دەبن:'

وابڕیارە لە خولی یانە پاڵەوانەکانی ئاسیا2 زەوڕا لە کۆمەڵەی چوارەم رۆژی 1ـی مانگی داهاتوو لە بەغدا میوانداریی نەسڕی سعوودی بکات، کە یارییەکە لە یاریگای زەوڕا لە بەغدا دەکرێت و زەوڕا وەکو نوێنەری عێراق بەشداریی خولی یانە پاڵەوانەکانی ئاسیا2 دەکات، لەکاتێکدا پێشتر بەگوێرەی راسپاردەی فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق دەبووایە دهۆک وەکو پاڵەوانی جامی عێراق نوێنەرایەتی عێراقی لەم پاڵەوانێتییە کردبا.

 

 
 
سۆران لوقمان ,
