حکوومەتی هەرێمی کوردستان: ڕووماڵی دیمەن و ڤیدیۆی ڕووداوی تاوان قەدەغەیە

پێش کاتژمێرێک

بەپێی گشتاندنێكی سەرۆكایەتیی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیران، لەمەودوا ڕێگە بە هیچ كەناڵ و پەڕەی تۆڕی كۆمەڵایەتی نادرێت، دیمەن و ڤیدیۆی ڕووداوی تاوان بڵاو بكەنەوە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 18ـی ئەیلوولی 2025، فەرمانگەی میدیا و زانیاریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، بەپێی گشتاندنێكی سەرۆكایەتیی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیران، كە ئاراستەی گشت وەزارەت و دامودەزگاکانی حکوومەت كراوە، لەمەودوا ڕێگە بە هیچ كەناڵ و پەڕەی تۆڕی كۆمەڵایەتی نادرێت، دیمەن و ڤیدیۆی ڕووداوی تاوان و تۆمەتباران و شوێن و كاتی تاوانەكان بڵاو بكەنەوە و ڕووماڵی بکەن.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا هاتووە "ئەم گشتاندنە لەسەر بنەمای داواكارییەكی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ بۆ ئەنجوومەنی وەزیران کراوە، كە تێیدا داوای كردووە، بۆ پاراستنی ڕێڕەوی لێكۆڵینەوە و لایەنی دەروونی و كۆمەڵایەتیی ژیانی خەڵك و نەقۆستنەوەی ڕووداوەكان بۆ دووبەرەكیی سیاسی و كۆمەڵایەتی، ڕێگە نەدرێت ڕووماڵی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆی تاوان و تۆمەتباران بكرێت، ئەمەش لەپێناو سەلامەتیی گشتیی و ئاسایشی تاك و كۆمەڵگە، رێزگرتن لە ڕێرەوی لێکۆڵینەوە یاساییەکان و بنەماکانی مافی مرۆڤ. "