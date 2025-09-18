کەرکووک.. دوو کرێکاری خاوێنکردنەوەی مەنهۆڵەکان خنکان

پێش 49 خولەک

لەگەڕەکی دەروازی کەرکوک، دوو کرێکاری خاوێنکردنەوەی مەنهۆلەکان لەکاتی کارکردن خنکان.

پێنچشەممە 18ـی ئەیلوولی 2025، سۆران کامەران، پەیامنێری کوردستان24 لە کەرکووک ڕایگەیاند: کرێکارەکان کاتێک چونەتە نێو مەنهۆلەکان، ئۆکسجینیان نەماوە، بۆیە هەردوو کرێکارەکە گیانیان لەدەستداوەو تەرمەکانیان گوازراونەتەوە بۆ نەخۆشانە.

زاگرۆس جان وەلی، بەڕێوبەری ئاوەڕۆی کەرکوک بەکوردستان24ـی گوت: کرێکارەکان سەر بەکۆمپانیایەکی تایبەتن بۆ کارکردن لە نۆژەنکردنەوەی شەقامی گەڕەکی دەرواز، دوو کرێکارەکە کارمەندی بەرێوبەرایەتی ئاوەڕۆنین.