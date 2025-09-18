ئەنجوومەنی دەوڵەت وەڵامدانەوەی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراقی دواخست

پێش کاتژمێرێک

ئەنجوومەنی دەوڵەت یاداشتی کۆتایی خۆی لەسەر داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان بۆ ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق ئامادە کردووە، بەڵام دووپاتی دەکاتەوە، دەبێت نوێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش ئیمزای یاداشتەکە بکات، ئینجا دەینرێن.

بەیانیی ئەمڕۆ پێنجشەممە، 18ـی ئەیلوولی 2025، ئەنجوومەنی دەوڵەتی عێڕاق بۆ یەکلاییکردنەوەی لایەنە یاساییەکەی پرسی ڕادەستکردنی داهاتە نانەوتییەکانی هەرێمی کوردستان کۆبووەوە، بەڵام هەردوو نوێنەرەکەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەکەدا بەشدار نەبوون.

دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا ڕایگەیاند، بەهۆی ئامادەنەبوونی هەردوو نوێنەرەکەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەکاندا و ئیمزانەکردنی یەکێکیان لەسەر ئەو ڕەشنووسەی ئەنجوومەنی دەوڵەت وەک ڕاوێژی یاسایی خۆی بۆ ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق ئامادەی کردووە؛ ئەنجوومەنەکە ڕەوانەکردنی ڕەشنووسەکەی بۆ ئەنجوومەنی وەزیرانی فیدراڵ دواخست.

پەیامنێری کوردستان24 باسی لەوەش کرد، ئەنجوومەنی دەوڵەت بە پێویستی زانیوە نوێنەرانی هەردوو حکوومەتی عێراق و هەرێمی کوردستانیش ئیمزا لەسەر ڕەشنووسەکەیان بکەن، دواتر ئاراستەی ئەنجوومەنی وەزیرانی فیدراڵ دەکرێت.

ئەمە سێیەم کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی دەوڵەت بوو، بۆ یەکلاییکردنەوەی پرسی ڕادەستکردنی داهاتی نانەوتیی هەرێمی کوردستان.

ڕۆژی سێشەممە، 16ـی ئەیلوولی 2025، ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق لە کۆبوونەوەی ئاسایی خۆیدا، بڕیاری دا ڕەشنووسی نێوان هەولێر و بەغدا و کۆمپانیا نەوتییەکان ڕەوانەی ئەنجوومەنی ڕاوێژکاریی وەزارەتی نەوت بکرێت و ئەگەر تێبینییان نەبێت، کێشەی هەناردەکردنەوەی نەوتی کوردستان کۆتایی پێدێت و دەست بە هەناردەکردنەوەی نەوتەکە دەکرێت.

لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق بڕیاری دا لە بری پێدانی 16 دۆلار بۆ دەرهێنانی هەر بەرمیلێک نەوت بە کۆمپانیا نەوتییەکان، نەوتیان پێ بدات.

هەمان ڕۆژ کۆمپانیای سۆمۆ لە ڕاگەیەنراوێکدا باسی لەوە کرد، سەرجەم گرێبەست و پابەندبوونەکانیان لەگەڵ ئەو کۆمپانیایانە تەواو کردووە کە نەوتی هەرێمی کوردستان دەکڕن و هەناردەکردنەوەى ئەو نەوتە "شکۆمەندی عێراق وەک سەرچاوەیەکی سەرەکی هەناردە بۆ بازاڕی ئەورووپا دەگەڕێنێتەوە."

سێشەممەی ڕابردوو (09ـی ئەیلوولی 2025)، ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق لە کۆبوونەوەی هەفتانەی خۆیدا، بڕیاریدا دۆسیەی نانەوتیی هەرێمی کوردستان بۆ ئەنجوومەنی دەوڵەت بنێرێت، تاوەکو لە ڕووی یاساییەوە رای خۆی لەسەر بدات کامە داهاتی فیدراڵییە و کامەش داهاتی فیدراڵی نییە لە نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراقدا.

ئەمە لە کاتێکدایە، ڕێککەوتن لەسەر رێژەی داهاتی نانەوتیی ڕادەستکراو یەکێکە لە بەربەستەکانی بەردەم ڕێککەوتنی کۆتایی لەبارەی ناردنی مووچەی مانگەکانی تەممووز و دواتری هەرێمی کوردستان. مەرجێکی سەرەکیی دیکەی بەغدا، بۆ بەردەوامیی ناردنی مووچە، رادەستکردنی نەوتی هەرێمی کوردستانە بۆ هەناردەکردن لەڕێگەی بەندەری جەیهانی تورکیاوە کە بڕەکەی بە 230 هەزار بەرمیلە.