هونەرمەندانی کورد بەشداریی ئۆرکێسترای برۆکسل دەکەن

پێش دوو کاتژمێر

بۆ یەکەمجار لە مێژووی هونەر و میوزیکی کوردیدا، دوو هونەرمەندی کورد بە ناوەکانی ئالان عارف و شێرکۆ کانیوار، بەشداری لە ئۆرکێسترای سەمفۆنیای فیلارمۆنیی برۆکسل دەکەن.

ئەم بەشدارییە مێژووییە هەنگاوێکی گرنگە بۆ ناساندن و بڵاوکردنەوەی هونەر و کلتووری دەوڵەمەندی کوردی لەسەر ئاستی ئەورووپا و جیهان.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 18ـی ئەیلوولی 2025، هەردوو هونەرمەندە کوردەکە لەگەڵ ئۆرکێسترای برۆکسل مەشق و ڕاهێنانی هاوبەشیان ئەنجام دا، وەک ئامادەکارییەک بۆ کۆنسێرتە چاوەڕوانکراوەکە کە بڕیارە ڕۆژی شەممە، 20ی ئەم مانگە، کاتژمێر 8ی ئێوارە بە کاتی ئەورووپا لە شاری برۆکسل، پایتەختی بەلجیکا، بەڕێوەبچێت.

لەم بارەیەوە، هنەرمەند ئالان عارف لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 ڕایگەیاند: "ئامانجی ئێمە گەیاندنی پەیامی هونەر و میوزیکی کوردییە بە ئەورووپییەکان و جیهان. ئێمەی کورد خاوەنی هونەر و کلتوور و میوزیکی دەوڵەمەندین."

ئەم لێدوانە جەخت لەسەر بایەخی ئەم دەرفەتە مێژووییە دەکاتەوە بۆ نمایشکردنی سامانە کلتوورییەکانی گەلی کورد.