هاوڕێ کەمال: حکوومەتی عێراق کات دەکوژێت

پێش دوو کاتژمێر

هاوڕێ کەمال دەڵێت: هەرێمی کوردستان هەموو پابەندییەکانی بەرانبەر عێراق جێبەجێکردووە، بەڵام ئەوە عێراقە ئەرکەکانی بەرانبەر هەرێمی کوردستان جێبەجێ ناکات، دەشڵێت: هەر بڕیارێک لە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستان بدرێت، حکوومەتی عێراق دژی دەوەستێتەوە، گوتی: بە بردنی پرسی داهاتی نانەوتی بۆ ئەنجوومەنی دەوڵەت، حکوومەتی عێراق کات دەکوژێت.

پێنچشەممە 18ـی ئەیلوولی 2025، هاوڕێ کەمال، ڕاوێژکاری یاسایی وەزارەتی دارایی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: هیچ ڕاوێژکارێکی وەزارەتی داد و وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان بانگهێشتی کۆبوونەوەکەی ئەنجوومەنی دەوڵەت نەکرابوون.

هاوڕێ کەمال دەڵێت: حکوومەتی عێراق و وەزارەتی دارایی فیدراڵ، کاری نایاسایی دەکەن و پێشێلی دەستوور دەکەن، پابەندی بڕیارەکانی دادگای فیدراڵیش نابن.

ئاماژە بەوەش دەکات، حکوومەتی عێراق ترسیان لە بڕیاری یەکلاکەرەوەی دادگای فیدراڵی هەبوو، بۆیە پرسەکەیان ڕەوانەی ئەنجوومەنی دەوڵەت کرد کە دەسەڵاتی بڕیاردانی نییە، دەڵێت: ئەگەر حکوومەتی عێراق شیکردنەوەی ئەنجوومەنەکەی بەدڵ نەبێت، دەتوانێت پابەندی نەبێت، گوتی: عێراق بە ناردنی پرسەکە بۆ ئەنجوومەنی دەوڵەت، کات دەکوژێت.

هاوڕێ کەمال تیشکی خستە سەر ئەوەی، حکوومەتی هەرێمی کوردستان پابەندی دەستوور و یاسای بوودجە، هەروەها یاسای دارایی و بڕیاری دادگای فیدراڵی بووە، ئەوە بەغدا و حکوومەتی فیدراڵییە پابەند نییە، گوتی: حکوومەتی عێراق ڕێگە نادات حکوومەتی هەرێمی کوردستان مافە دەستووری و یاساییەکانی خۆی پیادە بکات و زۆر خراپ مامەڵەشی لەگەڵ چەمکی فیدراڵییەت کردووە، دەشڵێت: داوامان نەکردووە پرسی مووچە ببردرێتە ئەنجوومەنی دەوڵەت.

ڕاوێژکاری یاسایی وەزارەتی دارایی حکوومەتی هەرێمی کوردستان گوتی: هەر بڕیارێک لە بەرژەوەندیی هەرێمی کوردستان لەهەر کوێیەک دەربچێت، حکوومەتی فیدراڵ دژی دەوەستێتەوە، مووچە بچووکترین و سەرەتاییترین مافی هاووڵاتییانە، ئەگەر هاووڵاتییانی کوردستان بە هاووڵاتی عێراقی دەزانن، پێویستە ئەو مافە بە خەڵکی کوردستان بدەن.

هاوڕێ کەمال دەڵێت: هەرێمی کوردستان هەموو ئەرک و پابەندییەکی جێبەجێکردووە و چاوەڕێی مافی خۆی دەکات، بەڵام بەغدا ئەرکی خۆی جێبەجێ ناکات.

کۆبوونەوەی ئەمڕۆ پێنجشەممە، 18ـی ئەیلوولی 2025ـی ئەنجوومەنی دەوڵەت، کە تایبەت بوو بە تاوتوێکردنی پرسی ڕادەستکردنی داهاتە نانەوتییەکانی هەرێمی کوردستان، کۆتایی هات.

دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا ڕایگەیاند، ئەنجوومەنی دەوڵەت ئێستا سەرقاڵی ئامادەکردنی ڕەشنووسێکە بۆ ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق، تێیدا هەڵوێست و وەڵامی خۆی لەبارەی پرسی داهاتە نانەوتییەکانی هەرێمی کوردستان دەخاتەڕوو.