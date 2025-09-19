هاوپەیمانان هێزی سەربازیی زیاتر دەگەیننە حەسەکە

پێش دوو کاتژمێر

هێزەکانی سووریای دیموکرات(هەسەدە) بڵاوی کردەوە، هاوپەیمانان لە ڕۆژئاوای کوردستاندا خۆیان بە‌هێزتر دەکەن.

هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی، هێزی سەربازیی زیادەیان گەیاندە بنکەکەیان لە شاری شەدادی ڕۆژئاوای کوردستان لەنزیک حەسەکە.

سەرچاوەیەکی سەربازیی هێزەکانی سووریای دیموکرات( هەسەدە )لە دێرەزوور ڕاگەیاند، "هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی، هێزی سەربازیی زیاتریان هێناوەتەوە بنکەی شەدادی، کە زیاتر لە پانزە بارهەڵگر و زرێپۆش بوون و چوونەتە نێو بنکە سەربازییەکەیان.

سەرچاوەکە ئاماژەی بەوەشدا، هێزەکانی هاوپەیمانان لە حەسەکە، ئۆپەراسیۆنێکیان لەسەر ڕێگای خورافی کە هەردوو شاری دێرەزوور و حەسەکە بەیەکەوە دەبەستێتەوە، ئەنجامدا.

ڕوونیشی کردەوە، "فڕۆکەی جەنگی و بێفڕۆکەوان لە ئاسماندا پشتیوانی ئۆپەراسیۆنەکەیان کردووە.