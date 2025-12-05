دەروازەیەکی پێشکەوتوو و سەرنجڕاکێش بۆ هەولێر دروستدەکرێت
کار دەکرێت بۆ ئەوەی دەروازیەکی دیکەی پێشکەوتوو و سەرنج ڕاکێش لە هەولێر لە نزیک مۆنۆمێنتی شەهیدان لە نزیک کەسنەزان دروستبکرێت.
دەروازەکە دوو سایدی هەولێر بە دوو سایدی کۆیە و دوو سایدی گۆمەسپان دەبەستێتەوە و لە هیچ کام لە سێ ئاراستەکە وەستانی نابێت، ئەم دەروازەیە لە چوارچێوەی پرۆژەی دوو سایدی کۆیەیە.
ئەندازیار کەیفی فارس، بەرێوەبەری پرۆژە بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: بەیەکگەیشتنی هەردوو ڕێگەی هەولێر-کۆیە، هەولێر- گۆمەسپان، بەشێوەیەک دیزاین کراوە، وەستانی تێدا نەبێت بۆ ئەوەی شۆفێران تووشی ڕووداوی هاتوچۆ نەبن.
کارکردن لە پرۆژەی دوو سایدی کۆیە %35ـی کارەکانی تەواو کراوە، بەهۆی هەڵکەوتەی جوگرافیای دەیان ئاوباری تێدا دروست دەکرێت و پێنج کیلۆمەتری پرۆژەکە کە هەردوو سایدەکەی قیرا کراوە، بەشێکی دیکەشی ئامادەکاری کراوە بۆ قیرکردن.
ئاگرین عەبدوڵڵا، بریکاری وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێبوونی حکوومەتی هەرێمی بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: ڕێگەی هەولێر-کۆیە یەکێکە لە ڕێگە ستراتیژییەکان و بەشێکە لە شادەماری ڕێگە لە هەرێمی کوردستان، قۆناغی یەکەم تەنیا 37 کیلۆمەتر بوو نەدەگەیشتە شارۆچکەی کۆیە، بەڵام لەسەر فەرمانی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، هەشت کیلۆمەتری دیکەی بۆ زیادکرا تاوەکوو ناو شارۆچکەی کۆیە.
بۆ ئەوەی پرۆژەکە بگاتە ناو شارۆچکەی کۆیە، لەلایەن سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستانەوە 117ملیاری دیکە بۆ پرۆژەکە زیادکرا، بەمەش هەشت کیلۆمەتری دیکەی رێگەکە درێژ دەبێتەوە، تا دەگاتە ئەو شوێنەی کە بەپێی ماستەرپلانی کۆیە شەقامێکی 60 مەتری دروست دەکرێت لەوێشەوە دەبەسترێتەوە بە رێگەی سەرەکیی سلێمانی
نزیک گوندی کانی دەربەندیش، پردێک بە درێژی دوو سەدو٢٠ مەتر دروست دەکرێت.