بەرهەمی سماقی بناری گارە دەچێتە تورکیا و ئەورووپا

پێش 3 کاتژمێر

هاووڵاتییانی بناری چیای گارە لە سنووری قەزای ئامێدی، دەستیان بە چنینەوەی بەرهەمی سماق کردووە، پاش ئەوەی ڕێگەیان پێدرا سەردانی باخەکانی خۆیان بکەن، ناوچەکە دەوڵەمەندە بە بەرهەمی سماق و پێشبینی دەکرێت ساڵانە 500 تۆن سماق بەرهەم بێت.

حوسێن سدیق، گوندنشینی دێرشێ بۆ کوردستان24 گوتی: خەڵکەکە سوود لە بەرهەمی سماقی ناوچەکە دەبینێت، ناوچەکان بەپێی جیاوازیی بەرهەمەکانیان، قازانجی فرۆشی فەرمەکەیان 10 ملیۆن و 6 ملیۆن و 5 ملیۆن دینار دەبێت.

جەمال دێرشی، خاوەنی بەرهەمی سماقە و بۆ کوردستان24 گوتی: بەرهەمی ئەمساڵ زۆر باشە و کیلۆی بە 5 هەزار دینارە، خەڵکی ناوچەکە بەرهەمی سماقی زۆرە، هەندێ ناوچە بای 20 ملیۆن و 15 ملیۆن دینار بەرهەمی سماقی هەبێت.

بوونەوەی ڕێگەکانی بناری چیای گارە، بوونەتە هۆی ئەوەی هاووڵاتییانی ئەو گوندانە، سەردانی باخ و بەرهەمەکانی خۆیان بکەن و کاری لەسەر بکەن، هاوکات بەرهەمی سماق بچێنن کە ناوچەکە پێی ناسراوە، ئەمەش وای کردووە، داهاتێک بۆ خەڵکی گوندەکان دروست ببێت و بەرهەمی بازاڕیش بکەوێتە بازاڕەکان.

پێشبینی دەکرێت بەرهەمی سماق لە پارێزگای دهۆک ئەمساڵ بگاتە 7 هەزار و 480 تۆن، بەراورد بە پار، بەرهەمی سماق سەدا 20 زیادیکردووە، تاکو ئێستا 450 تۆن سماقی ئەو پارێزگایە بۆ بازارەکانی تورکیا و ئەورووپا نێردراوە، ئەمەش بەڵگەی ئەوەیە، خواستێکی زۆر لەسەر سماقی ناوچەکانی کوردستان هەیە.

موسڵح حوسێن، جێگری بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی دهۆک بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: بەرهەمی سماقی کوردستان و بەتایبەت ئەو ناوچەیە خواستی زۆری لەسەرە و ڕەوانەی بازاڕەکانی تورکیا و ئەورووپا کراوە.

ئەو ڕووبەرەی لە پارێزگای دهۆک بە سماق چاندراوە، 12 هەزار و 550 دۆنمە.