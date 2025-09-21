پێش دوو کاتژمێر

گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئاشکرای کرد، واژۆکردنی ڕێككه‌وتنی سێقۆڵی نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان، حکوومەتی فیدراڵی و کۆمپانیاکانی بەرهەمهێنانی نەوت له‌ ئان و سات دایه‌.

یەکشەممە 21ـی ئەیلوولی 2025، پێشەوا هەورامانی، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان، حکوومەتی فیدڕاڵی و کۆمپانیاکانی بەرهەمهێنانی نەوت گەیشتوونەتە ڕێککەوتن.

گوتیشی: واژۆکردنی ڕێککەوتنی نێوانیان لە ئان و سات دایە و ئەگەر هیچ شتێک نەیەتە ئاراوە، ئەوا بە دڵنیاییەوە سبەی دووشەممە رێککەوتنەکە واژۆ دەکرێت.

هەورامانی، ئاماژەی بەوە کردووە، بە واژۆکردنی ئەو ڕێککەوتنە هیچ بەربەستێک لە بەردەم ناردنی مووچە نامێنێت و پێویستە حکوومەتی فیدڕاڵی بەو ئەرکەی خۆی هەڵسێت و مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بنێرێت.

شەممە 20ـی ئەیلوولی 2025، سەرچاوەیەکی باڵا لە وەزارەتی نەوت بە دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24ـی گوتوبوو: لەم هەفتەیەدا کۆبوونەوەی نێوان وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، وەزارەتی نەوتی عێراق و کۆمپانیاکانی وەبەرهێنانی نەوت لە بارەی ڕێککەوتنی نێوانیان دەکرێت.

ئاماژەی بەوەشکردبوو، بە ئەگەرێکی زۆر ڕۆژی دووشەممە ڕێککەوتنی سێقۆڵی لە نێوان وەزارەتی نەوتی عێراق، وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و کۆمپانیاکانی وەبەرهێنانی نەوت دەکرێت، چونکە دەبێت بەر لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق ئەو ڕێککەوتنە واژۆ کرابێت.

باسی لەوەش کردبوو، کۆمپانیاکانی وەبەرهێنانی نەوت لە هەرێمی کوردستان بە پرسی هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێم ڕازیبوونە؛ بەشێوەیەک لە 233 هەزار بەرمیل نەوتی بەرهەمهێنراو، 150 هەزار بەرمیل ئەو کۆمپانیایانە بەرهەمی دەهێنن و 50 هەزار بەرمیلیش بۆ پێداویستی ناوخۆ بەکاردەهێنرێت، هەروەها ئەگەر ڕێککەوتنەکە بکرێت نزیکەی 100 هەزار بەرمیل دەدرێتە کۆمپانیای سۆمۆ.