هەسەدە: لە دوای ڕووخانی ئەسەدەوە داعش 153 هێرشی کردووە

پێش کاتژمێرێک

فەرماندەیی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات 'هەسەدە' ڕایگەیاند، مەترسییەکانی داعش لە ڕۆژئاوای کوردستان بەردەوامە، ئاماژەی بەوەش دا، لە دوای ڕووخانی ڕژێمی بەشار ئەسەدەوە بەردەوام چالاکی چەکداری دەکەن.

دووشەممە، 22ـی ئەیلوولی 2025، فەرماندەیی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، "لە سەرەتای سەرهەڵدانی ملاملانێی ناوخۆی سووریا لە ساڵی 2011، داعش دۆخی وڵاتەکەی قۆستۆتەوە بۆ ئەوەی بوونی خۆی بسەلمێنێت و مەترسی لەسەر گەلان دروست بکات، دواتر لەگەڵ هێزەکانی سووریای دیموکرات و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی شەڕی کرد و لە ناوچەکانی کۆبانێ و ڕەقە و باغۆز وەدەر نران.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، "لە دوای 8ـی کانوونی یەکەمی 2024، کاتێک ڕژێمەکەی ئەسەد ڕووخا، شانەکانی داعش 153 هێرشی کردووەتە سەر ڕۆژئاوای کوردستان، ئەمەش ئاماژەیە بۆ هەوڵەکانی خۆ ڕێکخستنەوەی ڕیزەکانی و فراوانکردنی هێرشەکانی."

هەسەدە باسی لەوەشکردووە "لەماوەی 10 مانگی ڕابردوودا، بە پاڵپشتی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی، هێزەکانمان 70 ئۆپەراسیۆنی سەربازی و ئەمنییان ئەنجامداوە، لەنێویاندا سێ پشکنینی بەرفراوان، کە لە ئەنجامدا 95 چەکدار دەستگیرکراون و سێیان سەرکردەی گرووپەکە بوون، هەروەها شەش چەکداری داعشیش کوژراون و کە لەنێویاندا دوو سەرکردە هەبوون، جگە لەوەی دەستبەسەر بڕێکی زۆر چەک و تەقەمەنی و بەڵگەنامەدا گیراوە."

ئاماژەی بەوەشکرد، "هێرشەکانی ئەو ڕێکخراوە بووەتە هۆی کوژرانی 30 چەکداری هێزەکانی هەسەدە و برینداربوونی 12ی دیکە، جگە لە کوژرانی شەش هاووڵاتی مەدەنی"، جەختیشیکردەوە "هێشتا ئەو مەترسییەی داعش دروستیکردووە کۆتایی نەهاتووە، بەردەوامیش مەترسی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی دروستدەکات."