ئەمەریکا گەشت و جووڵەی شاندی ئێرانی لە نیویۆرک سنووردار دەکات

پێش 44 خولەک

واشنتن سنووردارکردنی توندی بەسەر شاندی ئێرانی بەشدار لە کۆبوونەوەکانی کۆمەڵەی گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان لە نیویۆرکدا سەپاندووە. ئەم سنووردارکردنانە بریتین لە سنووردارکردنی جووڵەیان و قەدەغەکردنی چوونە ژوورەوەیان بۆ فرۆشگاکانی کەلوپەلی جوملە و لوکس.

تۆمی پیگۆت، جێگری گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمەریکا، لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند، ئامانجی ئەم هەنگاوە "زیادکردنی گوشارەکانە" بۆ سەر دامەزراوەی ئایینی ئێران. ناوبراو تۆمەتباری کرد بەوەی کە ڕێگە بە بەرپرسان دەدات کەلوپەلی لوکس لە دەرەوەی وڵات بکڕن لە کاتێکدا ئێرانییەکان بەدەست "هەژاری و داڕمانی ژێرخانی ئەمەریکا و نەبوونی ئاو و کارەبا" گرفتارن.

پیگۆت ئاماژەی بەوەشکرد، مارکۆ ڕوبیۆ، وەزیری دەرەوەی ئەمەریکا، فەرمانی بە شاندی ئێرانی داوە تەنیا بۆ کاروباری فەرمی گەشت لەنێوان هۆتێلەکەیان و بارەگای نەتەوە یەکگرتووەکان بکەن.

پیگۆت گوتی: "ئاسایشی ئەمەریکییەکان هەر لە پێشینەی کارەکانی ئێمەدایە." ئاماژەی بەوەشکرد، ئەمەریکا ڕێگە نادات ڕێژیمی ئێران ئیستغلال لە کۆبوونەوەی گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان بکات بۆ پێشخستنی ئەوەی کە بە "ئەجێندای تیرۆریستی" ناوی بردووە، یان چێژ لەو ئیمتیازاتانە وەربگرێت کە لە گەلەکەی خۆی ڕەتکراوەتەوە.

گوتیشی: "ئەم کارانە پەیامێکی ڕوون دەنێرن: ئەمەریکا لە پێناو لێپرسینەوە و داهاتوویەکی باشتردا لەگەڵ گەلی ئێران وەستاوە."

پێش ئەم سنووردارکردنە نوێیانە، ئەندامانی شاندی ئێران ڕێگەیان پێدرابوو لە نێوان بارەگای نەتەوە یەکگرتووەکان، نوێنەرایەتی ئێران بۆ ئۆرگانی جیهانی، شوێنی نیشتەجێبوونی باڵیۆزی ئێران و فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی جۆن ئێف کێنێدی لە ناوچەی کوینز شاری نیویۆرک گەشت بکەن. بارەگای سەرەکی نەتەوە یەکگرتووەکان دەکەوێتە ناوەڕاستی شاری مانهاتن.

سەرکردەکانی جیهان هەموو مانگی ئەیلوول بۆ ماوەی چەند ڕۆژێک لە نیویۆرک کۆدەبنەوە بۆ وتاردان لە کۆبوونەوەی گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان کە 80مین دانیشتنی لە ئەمڕۆ سێشەممە، 23ـی ئەیلوولی 2025وە دەستپێدەکات.

ئەمەریکا و هاوپەیمانە ئەورووپییەکانی و ئیسرائیل تاران تۆمەتبار دەکەن بەوەی کە بەدوای چەکی ئەتۆمیدا دەگەڕێت، ئەو تۆمەتە تاران بەردەوام ڕەتیدەکاتەوە.

گرژییەکانی نێوان تاران و واشنتن لە مانگی حوزەیرانی ئەمساڵەوە پەرەی سەندووە، کاتێک ئەمەریکا لەگەڵ ئیسرائیل هێرشی کردە سەر شوێنە ئەتۆمییەکانی ئێران لە میانی شەڕی 12 ڕۆژەی نێوان ئیسرائیل و ئێران.