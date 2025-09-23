عێراقییەکان پێنجەم کڕیاریی خانووبەرەن لە تورکیا
سێشەممە، 23ـی ئەیلوولی 2025، دەستەی ئاماری تورکیا ڕایگەیاند، عێراقییەکان لە ماوەی هەشت مانگی یەکەمی ساڵی 2025دا، زیاتر لە 780 خانوویان لە تورکیا کڕیوە.
دەستەی ئاماری تورکیا لە ڕاپۆرتێکدا ڕایگەیاند "عێراق ڕیزبەندی پێنجەمی جیهانی گرتووە لە کڕینی خانوو لە تورکیا، ئاماژەی بەوەشکرد، لە هەشت مانگی یەکەمی ئەمساڵدا 783 خانوویان کڕیوە."
دەستەکە ڕاشیگەیاندووە "عێراق لە مانگی یەکدا 103 خانووی کڕیوە، لە مانگی شوباتدا 99 خانووی کڕیوە، دواتر لە مانگی ئاداردا ڕێژەکە دابەزیوە بۆ 72 خانوو، هەروەها لەمانگی نیساندا 70 خانوویان کڕیوە، بەڵام لە مانگی ئایاردا ڕێژەکە بۆ 104 خانوو بەرزبووەتەوە، لە مانگی حوزەیران 97 خانوو لە مانگی تەممووزدا 120 خانوو، لەمانگی ئابدا 118 خانوویان کڕیوە."
دەستەی ئەماری تورکیا ئاشکراشی کردووە، "کڕینی خانوو لەلایەن عێراقییەکانەوە لە هەشت مانگی یەکەمدا بەڕێژەی 4% زیادی کردووە بە بەراورد بە هەمان ماوەی ساڵی ڕابردوو، کە کۆی گشتی کڕینی خانوو 754 خانوو بووە، هەروەها بە ڕێژەی 55% کەمیکردووە بە بەراورد بە ساڵی 2023، کە کۆی گشتی کڕینی خانوو 1408 خانوو بووە."
ڕوونیشی کردووەتەوە "ڕووسەکان لە هەشت مانگی یەکەمی ئەمساڵدا زۆرترین کڕیاری خانوو بوون، دوو هەزار و 253 خانوویان لە تورکیا کڕیوە، دواتر ئێرانییەکان لەپلەی دووەم دێن بە کڕینی هەزار و 125 خانوو، دواتر ئۆکراینییەکان بە 900 خانوو لەپلەی سێیەم دێن و ئەڵمانییەکانیش 808 خانوویان کڕیوە."
عێراقییەکان لە ساڵی 2015ەوە بە بەردەوام لە پێشەنگی لیستی کڕیارانی خانوو بوون لە تورکیا، بەڵام لە سەرەتای ساڵی 2021دا لە ڕیزبەندییەکە پاشەکشەیان کرد.