بڕیاری خەرجکردنی مووچەی مانگی 7 درا

پێش 26 خولەک

ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق بڕیاری خەرجکردنی مووچەی مانگی تەممووز (حەوت)ـی فەرمانبەر و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستانی دا.

کاتژمێر 01:00ـی دواینیوەڕۆی ئەمڕۆ سێشەممە، 23ـی ئەیلوولی 2025، کۆبوونەوەی هەفتانەی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق دەستیپێکرد؛ تەوەرێکی سەرەکیی کۆبوونەوەکە، تاوتوێکردنی خەرجکردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان و ڕێککەوتنە سێقۆڵییەکەی هەناردەکردنەوەی نەوت بوو.

دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا ڕایگەیاند، لە کۆبوونەوەکەی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراقدا، بڕیاری خەرجکردنی مووچەی مانگی تەممووز (حەوت)ـی فەرمانبەر و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دراوە، دوای ئەوەی گفتوگۆ لەسەر ڕێککەوتنە سێقۆڵییەکەی هەناردەکردنەوەی نەوت کراوە.

پەیامنێری کوردستان24 ئاماژەی بەوەش دا، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، تەیف سامی، وەزیری دارایی ڕاسپاردووە بە زووترین کات ڕێکارەکانی خەرجکردنی مووچەی مانگی تەممووزی هەرێمی کوردستان تەواو بکات.

ئەمە لە کاتێکدایە، دوێنێ دووشەممە، 22ـی ئەیلوولی 2025، وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی نەوتی فیدراڵیی عێراق و کۆمپانیاکانی بەرهەمهێنەری نەوت، لەسەر میکانیزم هەناردەکردنەوەی نەوت گەیشتنە ڕێککەوتن.

کۆتا جار مووچە بۆ هەرێمی کوردستان خەرج کرابێت، ڕۆژی دووشەممە، 01ـی ئەیلوولی 2025، بوو، کاتێک وەزارەتی دارایی عێراق، یەک ترلیۆن و حەوت ملیار و 352 ملیۆن دیناری وەک تەمویلی مووچەی مانگی حوزەیرانی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی خستە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی و ئابووریی هەرێم لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق.