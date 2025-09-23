سروە ڕەسووڵ: لە هەڵەبجە و ڕاپەڕین و زاخۆ سیستەمی ڕەوانەکردنی نیشتمانی ڕادەگەیەندرێت

پێش کاتژمێرێک

سروە ڕەسووڵ، بەڕێوەبەری گشتی ناوەندی هەماهەنگی قەیرانەکان بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند: لە ئایندەیەکی نزیکدا، سیستەمی ڕەوانەکردنی نیشتمانی، لە هەڵەبجە و ئیدارە سەربەخۆکانی ڕاپەڕین و زاخۆ ڕادەگەیەندرێت.

سێشەممە 23ـی ئەیلوولی 2025، سروە ڕەسووڵ، بەڕێوەبەری گشتی ناوەندی هەماهەنگی قەیرانەکان بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند: وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەوڵی بەرەوپێشبردنی سیستەمی دامەزراوەیی کۆچ لە هەرێمی کوردستان دەدات لەگەڵ هێنانی ئەزموونی نێودەوڵەتیی لە چوارچێوەی کارنامەی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەکان بەفەرمی ڕێکارەکانی دامەزراندنی سیستەمی ڕەوانەکردنی نیشتیمانی لە پارێزگای دهۆك ڕاگەیاند.

سروە ڕەسووڵ ئاماژەی بە سیستەمی ڕەوانەکردنی نیشتیمانی کرد کە، یەکێکە لە پڕۆژە نێودەوڵەتییە گرنگەکان، گوتی: لە کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا بۆ یەکەمجار هێندرایە هەرێمی کوردستان لەپێناو خۆگونجاندن لەگەڵ گۆڕانکارییە خێراکانی تایبەت به مافی پەناخوازان لەجیهاندا، هاوکات بۆ هاوکاریکردنی گەڕاوەکان لە زوو تێکەڵبوونەوە لەگەڵ کۆمەڵگە و پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری گونجاو.

بەڕێوەبەری گشتی ناوەندی هەماهەنگی قەیرانەکان ڕایگەیاند: دوای ئەوەی ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەکانی وەزارەتی ناوخۆ، سیستەمەکەی لە هەردوو پارێزگای هەولێر و سلێمانی دامەزراند، ڕێکارەکان لە پارێزگای دهۆكیش ڕاگەیەندرا بۆ ناساندنی سیستەمی ڕەوانەکردنی نیشتیمانی و ئاشناکردنی نوێنەرانی فەرمانگە و دامەزراوە پەیوەندیدارەکان ، هەروەها بۆ چۆنیەتی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری لە چوارچێوەی سیستەمەکە.