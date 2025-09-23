کوردستان24 ناوەڕۆکی کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق ئاشکرا دەکات

پێش دوو کاتژمێر

دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا ناوەڕۆکی کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراقی ئاشکرا کردووە کە تێیدا تەیف سایف، وەزیری دارایی فیدراڵ ڕاسپێردراوە، دەست بە ڕێکارەکانی ناردنی مووچەی مانگی(7)ـی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بکات، هاوکات لە کۆبوونەوەکەدا داوا کراوە کۆمپانیاکانی وەبەرهێنانی نەوت، بەزوویی دەست بە هەناردەکردنەوەی نەوت بکەن.

پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا ئاشکرای کرد، ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق بە سەرۆکایەتی محەممەد شیاع سوودانی کۆبووەوە و بەزۆرینەی دەنگ لە کۆبوونەوەکە، ڕێککەوتنی سێقۆڵی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ و کۆمپانیاکانی وەبەرهێنانی نەوت لە هەرێمی کوردستان پەسەند کرا، سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیران، تەیف سەیف، وەزیری دارایی ڕاسپارد، دەست بە ڕێکارەکانی ناردنی مووچەی مانگی(7)ـی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بکات.

سێشەممە 23ـی ئەیلوولی 2025، ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق بە سەرۆکایەتی محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق کۆبووە و بە زۆرینەی دەنگ، ڕێککەوتنی سێقۆڵی هەناردەکردنەوەی نەوتی کوردستانی پەسەند کرد، دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا ڕایگەیاند: تەنیا کۆمپانیای(DNO)ـی نەرویجی، بە ڕێککەوتنەکە ڕازی نەبووە، بۆیە ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق بڕیاریداوە، ئەو 60 بۆ 70 هەزار بەرمیل نەوتەی کۆمپانیاکانی وەبەری دەهێنێت، بۆ پێداویستییەکانی ناوخۆ بەکاربێت، لەگەڵ ئەوەشدا دەبێت کۆمپانیاکانی دیکەی وبەرهێنانی نەوت، بەزوویی دەست بە هەناردەکردنەوەی نەوتی کوردستان بکەنەوە.

بەپێی زانیارییەکانی پەیامنێری کوردستان24 لەبەغدا، سەبارەت بە پرسی داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستانیش، ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق بڕیاریداوە، ئەو لیژنەیەی بۆ پرسەکە پێکهێنراوە، ڕێکارە هونەرییەکان تەواو بکرێن، بۆ ناردنی مووچەی مانگی(7)ـی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانیش، ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق مەرجێکی داناوە، ئەویش، ناردنی 120 ملیار دیناری داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستانە بۆ وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ.

سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیران، محەممەد شیاع سوودانی، تەیف سامی، وەزیری دارایی ڕاسپارد، دەست بە ڕێکارەکانی ناردنی مووچەی مانگی(7)ـی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بکەن.