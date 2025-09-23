ستیفان دوژاریک: پێویستە کێشەکانی نێوان حکوومەتی هەرێم و عێراق بە دیالۆگ چارەسەر بکرێن

پێش دوو کاتژمێر

گوتەبێژی سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان تایبەت بۆ کوردستان 24 قسەی کردووە و دەڵێت، دەمانەوێت دڵنیابینەوە تەواوی کێشەکانی نێوان حکوومەتی فیدڕاڵی عێراق و حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە دیالۆگ چارەسەر بکرێن.

ستیفان دوژاریک، گوتەبێژی سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان، تایبەت بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: سکرتێری گشتیی ئاگاداری پرسی کوردە و کاتێک کۆمسیاری باڵای پەنابەران بوو کاری لەسەر ئەم پرسە کردووە، بەردەوام قسە لەسەر پرسی کورد دەکەین، زۆر بەهێز و راشکاوبووینە لەبارەی پێویستیی لەخۆگرتنی هەموو سوورییەکان لە حکوومەتی سووریا دا بەبێ جیاوازیی ئایینی و نەتەوایەتی.

هەروەها ئاماژەی بەوە کردووە، لەبارەی هەموو ئەو کێشەکانەی لە نێوان حکوومەتی فیدڕاڵی عێراق و حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەیە، دەمانەوێت دڵنیابینەوە لە رێگەی دیالۆگەوە چارەسەر دەکرێن.