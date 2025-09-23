پەیامێك لە بارەگای بارزانییەوە

پێش 45 خولەک

بارەگای بارزانی، پەیامێکی لەبارەی کوژرانی، ئەکبەر حاجی ڕۆستەم بڵاوکردووەتەوە و داوای بەپەلە دۆزینەوەی تاوانباران دەکات بۆ ئەوەی ڕادەستی یاسا بکرێن.

ئەمە دەقی پەیامەکەیە:

بەناوی خودای بەخشندە و میهرەبان

بە داخێکی زۆرەوە هەواڵی شەهیدکردنی فەرماندەی پێشمەرگە و كەسایەتیی خەباتگێڕ (ئەكبەر حاجی ڕۆستەم)ـمان پێ گەییشت، ئەكبەر حاجی ڕۆستەم تێكۆشەر و نیشتیمانپەروەری ناسراوی دەڤەری گەرمیان و جێی ڕێزی خەڵكی كوردستان بوو، لەدەست دانی خەسارەت و كەلێنێكی گەورەیە، پێویستە بە زووترین كات دامودەزگاکانی دەڤەری گەرمیان تاوانباران بدۆزنەوە و ڕادەستی یاسایان بكەن و بە سزای تاوانی خۆیان بگەیێندرێن.

بەم بۆنە خەمناكەوە پرسە و هاوخەمیی خۆمان ئاراستەی خانەوادە و كەسوكار و هاوڕێ و ئاشنایانی خوالێخۆشبوو ئەكبەر حاجی ڕۆستەم و خەڵكی گەرمیان دەكەین و خۆمان بە هاوبەشی خەمیان دەزانین. لە خودای گەورە داواكارین ڕۆحی خوالێخۆشبوو بە بەهەشتی بەرین شاد بكات و سەبر و ئارامی بە هەموو لایەك ببەخشێت.

انا للە و انا الیە راجعون

بارەگای بارزانی

23ی ئەیلوولی 2025