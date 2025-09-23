مارک ڕووتە: ئێمە بێ دوودڵی بەرگری لە خاک و ژێرخانی خۆمان دەکەین

پێش 9 خولەک

سکرتێری گشتیی ناتۆ رایگەیاند: خستنەخوارەوەی فڕۆکەی ڕووسیا پێویست نەبوو و پەیاممان بۆ رووسیا گرنگە بەرگریی لە هەر بستێکی خاکی ناتۆ دەکەین.

مارک رووتە، سکرتێری گشتیی ناتۆ، ئەمڕۆ سێشەممە، 23ـی ئەیلوولی 2025، ڕایگەیاند: پەیاممان بۆ رووسیا گرنگە بەرگریی لە هەر بستێکی خاکی ناتۆ دەکەین، دڵنیایی دەدەین لەوەی لە هەرشوێنێک پێویست بێت بەرگریی دەکەین و ناتۆ ساویلکە نییە و هاوپەیمانییەکەمان بۆ بەرگریکردنە.

هەروەها گوتی: خستنەخوارەوەی فڕۆکەی ڕووسیا پێویست نەبوو، هەمیشە دڵنیایی ئەوە دەدەین، هەر کار و کردەوەیەک ئەنجامی دەدەین بەشێوەیەکی رێژەی و پێویست بێت و ئێمە بێ دوودڵی بەرگری لە خاک و ژێرخانی خۆمان دەکەین، بەڵام ئەمەش بەو واتایە نییە هەمیشە فڕۆکە و درۆنەکان بخەینەخوارەوە، سەرەتا دەبێت هەڵسەنگاندنی تەواو بکەین.