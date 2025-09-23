هەڵسوڕێنەری باڵیۆزخانەی ئەمەریكا لە عێراق: بەهێزیی هەرێمی كوردستان لە قازانجی سەقامگیریی عێراقە

پێش کاتژمێرێک

هەڵسوڕێنەری باڵیۆزخانەی ئەمەریكا لە عێراق، پاڵپشتیی ئەمەریکای بۆ مافە دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستان دووپات کردەوە، هاوکات پشتیوانیش لە گفتوگۆکانی نێوان حکوومەتەکانی هەرێم و عێراق دەکات.

ڕۆژی سێشەممە 23ـی ئەیلوولی 2025، لە سەڵاحەددین سەرۆك مەسعود بارزانی، پێشوازی لە جۆشوا هاریس، هەڵسوڕێنەری باڵیۆزخانەی ئەمەریكا لە عێراق كرد.

بارەگای بارزانی ڕاگەیەنراوێکی بڵاو کردەوە تێیدا هاتووە، لە دیدارەكەدا گوێندڵن گرین، كونسوڵی گشتیی ئەمەریكا لە هەولێر ئامادەی بوو، هەڵسوڕێنەری باڵیۆزخانەی ئەمەریكا لە عێراق جەختی لە پەیامی دۆستایەتیی نێوان وڵاتەكەی و هەرێمی كوردستان كردەوە و ڕایگەیاند، كە ئەمەریكا خوازیاری كوردستانێكی بەهێزە و بەهێزیی كوردستانیش لە قازانجی سەقامگیریی عێراقە.

بە پێی ڕاگەیەنراوەکە، جۆشوا هاریس جەختی لەوە کردەوە، ئەمەریكا پاڵپشتیی مافە دەستوورییەكانی هەرێمە و پشتیوانیی لە گفتوگۆكانی نێوان حكوومەتی عێراقی فیدڕاڵ و حكوومەتی هەرێم دەكات و ناكرێ بابەتی پێنەدانی مووچە بە مووچەخۆرانی هەرێم هەر بەردەوام بێت و پێویستە چارە بكرێت.

هەورەها هەڵسوڕێنەری باڵیۆزخانەی ئەمەریكا لە عێراق، باسی لە ئەزموونی سەركەوتووی هەرێمی كوردستان بە تایبەت لە بواری وزە و كارەبا كرد و وەك نموونەیەك بۆ بەشەكانی تری عێراقی لە قەڵەم دا.

لە بارەی پڕۆسەی سیاسیی عێراقیش، هەڵسوڕێنەری باڵیۆزخانەی ئەمەریكا لە عێراق ڕایگەیاند: وڵاتەكەی خوازیاری ئەوەیە سەروەریی عێراق بپارێزرێ و ڕێگە لە دەستوەردان لە كاروباری عێراق بگیرێت.

لای خۆیەوە سەرۆك بارزانی سوپاسی هەڵوێستی ئەمەریكای كرد لە یارمەتیدانی گەلانی عێراق و هەروەها هەرێمی كوردستان.

سەبارەت بە پڕۆسەی سیاسی عێراقیش سەرۆك بارزانی ڕایگەیاند: بە داخەوە دەسەڵاتدارانی عێراق پابەندی دەستوور و ڕێككەوتنەكان نەبوون و ئەوەش بووەتە سەرچاوەی گرفتەكان.

سەرۆك بارزانی، وێڕای ئاماژەدان بە پرۆسەی هەڵبژاردن لە عێراق، جەختیشی لەوە كردەوە، كە باشترین ڕێگە بۆ نوێنەرایەتیكردنی ڕاستەقینە گەڕانەوەیە بۆ یاسای یەك بازنەیی بۆ ئەوەی لە گونجانی ژمارەی كورسی لەگەڵ ڕێژەی دانیشتووان دادپەروەری هەبێت.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکە، بارودۆخی ناوەخۆی هەرێمی كوردستان، تەوەرێکی دیکەی دیدارەکە بوون.