سەرۆکی شارەوانیی پاریس: مێژووی گەلی کورد مانایەکی زۆری هەیە بۆ من

پێش 49 خولەک

سەرۆکی شارەوانیی پاریس، لە لێدوانێکدا بۆ بەڕێوەبەری نووسینگەی کوردستان24 لە واشنتن ڕایگەیاند، کوردستان بۆ ئەو زۆر گرنگە و بە مێژووی کورد ئاشنایە.

سێشەممە 23ـی ئەیلوولی 2025، ئان هیدالگۆ، سەرۆکی شارەوانیی پاریس، پەیوەندیی خۆی لەگەڵ گەلی کورد بە زۆر تایبەت وەسف کرد و گوتی: "پەیوەندیی نێوان کوردستان و پاریس بۆ من بەهادارە. کوردستان وڵاتێکی زۆر گرنگە." ئاماژەشی دا، "ئاشنای مێژووی گەلی کوردە، بە گەلێکی زۆر ئازا و بوێر وەسفی کرد، بۆ ئەو، ئەم مێژووە مانایەکی زۆری هەیە."

هیدالگۆ باسی سەردانەکەی سەرۆک بارزانی بۆ پاریس کرد و گوتی: "بە میوانداریکردنی سەرۆک بارزانی زۆر دڵخۆش بووم و پارکێکی جوانمان کردەوە، من کوردستانم خۆش دەوێت."

هەینی 5ـی ئەیلوولی 2025،لە پاریسی پایتەختی فەرەنسا و لە پارکی ئۆندرێ سیترۆێن، بە ئامادەبوونی سەرۆک بارزانی پەردەی لەسەر تابلۆی پێشمەرگە لادا، هەر لەو ڕێوڕەسمەدا، سەرۆک بارزانی گوتارێکی پێشکەش کرد، تێیدا خۆشحاڵی خۆی دەربڕی و گوتی: فەرەنسا بە درێژایی مێژوو، هەموو کات هەڵوێستی مرۆڤایەتی و دۆستایەتیی بەرانبەر بە گەلی کوردستان بووە و لە سەردەمی ژەنەراڵ دیگۆل تا ئەمڕۆ هەموو کات فەرەنسا پشتیوانی دۆزی گەلی کوردستان بووە و یەکەم وڵات بووە ڕێگەی داوە ئەنستیتۆی کوردستانی لە پاریس بکرێتەوە.