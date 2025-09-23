شوان کەلاری: بنەمایەکی باش بۆ ڕێککەوتنی نێوان هەرێم و بەغدا دروستبووە

پێش کاتژمێرێک

پەرلەمانتارێکی پارتی لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق باس لەوە دەکات، هیچ کێشەیەک بۆ هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێم نەماوە و سەرۆک وەزیرانی عێراق، وەزیری نەوتی ڕاسپاردووە، پەلە بکەن لە هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێم.

شوان کەلاری، ئەندامی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، ئەمڕۆ سێشەممە، 23ـی ئەیلوولی 2025، لەکاتی بەشداریکردنی لە بەرنامەی باسی ڕۆژی کوردستان24، ڕاگەیاند: بنەمایەکی باش بۆ ڕێککەوتنی نێوان هەرێم و بەغدا دروستبووە، دوای هەناردەکردنەوەی نەوت مووچەی مانگەکانی دیکەش دەنێردرێت، خاڵی گرنگ بۆ ناردنی مووچە و هەناردەکردنەوەی نەوتە، سەرۆک وەزیرانی عێراق وەزیری نەوتی ڕاسپاردووە بەزووی پرۆسەکە دەستپێ بکاتەوە.

شوان کەلاری گوتی: هیچ کێشەیەک لەبەردەم پرۆسەی هەناردەکردنەوەی نەوت نەماوە، ئەمڕۆ وەزیری نەوتی عێراق ئەمەی گوتووە، هەروەها خەمی ئێمە ئەوەیە مووچەی مانگی هەشت بەخێرایی بنێردرێت بۆ ئەوەی هاوتا بکرێت لەگەڵ هاتنی مووچەی فەرمانبەرانی عێراق.

گوتیشی: هەناردەکردنەوەی نەوت گرەنتی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم دەکات، وەزیر و پەرلەمانتارانی کورد فشارێکی زۆریان لە سوودانی کردووە، بۆ ناردنی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم.

ئاماژەی بەوە کرد، حکوومەتی عێراق گەیشتووەتە ئەو باوەڕەی دەبێت گرفتەکانی لەگەڵ هەرێم چارەسەر بکات و هەرێمی کوردستان چووەتە ژێرباری هەموو داخوازییەکان، بۆ ئەوەی فەرمانبەرانی هەرێم مووچە وەربگرن.