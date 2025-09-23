سبەی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان کۆدەبێتەوە

پێش کاتژمێرێک

سبەی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان، بۆ تاوتوێکردنی پرسی هەناردەکردنەوەی نەوت و داهاتی نانەوتی کۆدەبێتەوە.

سبەی چوارشەممە 24ـی ئەیلوولی 2025، ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان کۆدەبێتەوە.

کوردستان24 زانیویەتی، سبەی ئەنجوومەنی وەزیران، تاوتوێی پرسی هەناردەکردنەوەی نەوت و داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان دەکات.

هەر لە بارەی داهاتی نانەوتی، سەرچاوەیەکی باڵا بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئامادەیە بڕی 120 ملیار دینار وەک داهاتی نانەوتی بۆ بەغدا بنێرێت، لە بەرانبەردا دەبێت بەغدا مووچەی مانگی حەوتی مووچەخۆرانی هەرێم بنێرێت.

ئەمڕۆ لە کۆبوونەوەکەی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراقدا، بڕیاری خەرجکردنی مووچەی مانگی تەممووز (حەوت)ـی فەرمانبەر و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان درا.

دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا، گوتی: محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیران، تەیف سامی، وەزیری دارایی عێراقی ڕاسپاردووە بە زووترین کات ڕێکارەکانی خەرجکردنی مووچەی مانگی تەممووزی هەرێمی کوردستان تەواو بکات.