ئەنجوومەنی وەزیران ڕێککەوتنە سێقۆڵییەکەی هەناردەکردنەوەی نەوتی کوردستان تاوتوێ دەکات

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ چوارشەممە، 24ی ئەیلوولی 2025، ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان بە سەرپەرشتیی سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی، کۆدەبێتەوە.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوی فەرمانگەی میدیا و زانیاری، لە كۆبوونەوەكەدا بابەتی ڕێككەوتننامەی سێ لایەنەی نێوان حكوومەتی فیدراڵی و حكوومەتی هەرێمی كوردستان و كۆمپانیا نەوتییەكان، تایبەت بە دەستپێكردنەوەی هەناردەی نەوتی هەرێمی كوردستان، لەبەر ڕۆشنایی یاسای بودجەی گشتیی فیدراڵیی هەمواركراو و بڕیاری ئەنجوومەنی وەزیرانی هەردوولا دەخرێتە ڕوو.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکە، لە بڕگەیەكی دیكەدا، دواپێشهاتی دۆسیەی پۆلێنكردنی داهاتە نانەوتییەكان و دەستنیشانكردنی بەشی گەنجینەی فیدراڵی دەخرێتە ڕوو.