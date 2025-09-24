لە کەرکووک زیاتر لە 250 کاندید کێبڕکێی 12 کورسی هەڵبژاردنی داهاتوو دەکەن

پێش 18 خولەک

کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان ئۆفیسی کەرکووک ڕایگەیاند، ژمارەی کاندیدەکان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی داهاتووی عێراق لە پارێزگای کەرکووک گەیشتووەتە 252 کەس کە 73 کەسیان ئافرەتن.

عەلی عەباس، گوتەبێژی کۆمیسیۆن و بەرپرسی ڕاگەیاندنی ئۆفیسی کەرکووک ڕایگەیاند، "لە کەرکووک پێنج هاوپەیمانی سیاسی و نۆ حزب و حەوت کاندیدی کێبڕکێ هەڵبژاردنی داهاتوو دەکەن، هەروەها 179 کاندیدی پیاو و 73 کاندیدی ئافرەت، کێبڕکێ لەسەر 12 کورسیی پارێزگاکە دەکەن."

عەلی عەباس ئاماژەی بەوەشکرد، "کۆی گشتیی دەنگدەرانی کەرکووک یەک ملیۆن و 229 هەزار و 740 کەسە، هاوکات ژمارەی ئەو کەسانەی داتاکانیان نوێکردۆتەوە و کارتی بایۆمەترییان هەیە گەیشتووەتە 897 هەزار و 30 کەس". دووپاتیشی کردەوە، کۆمیسیۆن ئامادەکارییە تەکنیکی و لۆجستییەکانی تەواوکردووە بۆ دڵنیابوون لە بەڕێوەچوونی پڕۆسەی هەڵبژاردن.

بڕیارە 11ـی تشرینی دووەمی ئەم ساڵ، هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق بەڕێوە بچێت، کە 31 هاوپەیمانێتی، 38 پارتی سیاسی و 79 کاندیدی سەربەخۆ کێبڕکێ لەسەر 329 کورسی پەرلەمان دەکەن.