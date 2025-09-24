شارەوانیی دهۆک ڕێنماییەکانی بانگەشەی هەڵبژاردنی عێراقی دەرکرد

پێش 40 خولەک

لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی عێراق، شارەوانیی دهۆک کۆمەڵێک ڕێنمایی نوێ و توندی بۆ ڕێکخستنی بانگەشەی هەڵبژاردنی لیست و پاڵێوراوەکان دەرکرد.

ئامانج لەم ڕێنماییانە پاراستنی سیمای شارستانی و خاوێنی ژینگەی پارێزگاکەیە، هەروەها دڵنیابوون لەوەی کە بانگەشەی هەڵبژاردن نابێتە هۆی شێواندنی شوێنە گشتییەکان و دروستکردنی پاشاگەردانیی بینراو.

بەپێی ئەو ڕێنماییانەی کە لەلایەن سەرۆکایەتیی شارەوانیی دهۆکەوە دەرچوون، هەموو جۆرە هەڵواسینێکی هەڕەمەکی پۆستەر و دروشمی هەڵبژاردن لە شوێنە گشتییەکاندا قەدەغە کراوە.

ئەم هەنگاوە لە چوارچێوەی یاسای گشتی هەڵبژاردنەکانی عێراق و هەوڵەکانی حکوومەتی خۆجێی دهۆکە بۆ ئەوەی پرۆسەی بانگەشە بە شێوەیەکی شارستانی و ڕێکخراو بەڕێوەبچێت.

گرنگترین خاڵەکانی ڕێنماییەکان بۆ بانگەشەی هەڵبژاردن:

1. قەدەغەکردنی بەکارهێنانی دامەزراوە گشتییەکان: بە هیچ شێوەیەک نابێت پۆستەری پاڵێوراوەکان لەسەر دامودەزگا حکوومییەکان وەک (قوتابخانە، نەخۆشخانە، فەرمانگەکان) و شوێنە ئاینییەکان هەڵبواسرێن.

2. پاراستنی ژێرخانی شار: هەڵواسینی پۆستەر و لافیتە لەسەر ستوونەکانی کارەبا، تابلۆکانی هاتوچۆ، پردەکان، دیوارە گشتییەکان و ناو باخچە و پارکەکان ڕێگەپێدراو نییە.

3. دیاریکردنی شوێنی تایبەت: شارەوانییەکان، بە هەماهەنگی لەگەڵ کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان، شوێنی تایبەت بۆ بانگەشەی هەڵبژاردن دیاری دەکەن و پێویستە هەموو لیست و پاڵێوراوەکان پابەندی ئەو شوێنانە بن.

4. ڕێگریکردن لە شێواندنی بازاڕ و شوێنەوارەکان: نابێت پۆستەری هەڵبژاردن لە ناوچە بازاڕییە سەرەکییەکانی ناوشاری دهۆک و شوێنەوارە مێژووییەکاندا هەڵبواسرێت.

5. پابەندبوون بە کاتی بانگەشە: بانگەشەی هەڵبژاردن تەنها لە ماوەی دیاریکراوی خۆیدا ڕێگەپێدراوە و دەبێت 24 کاتژمێر پێش دەستپێکردنی پرۆسەی دەنگدان بوەستێنرێت.

6. لابردنی پۆستەرەکان دوای هەڵبژاردن: هەموو لایەن و پاڵێوراوەکان بەرپرسیارن لە لابردن و پاککردنەوەی پۆستەر و کەرەستەکانی بانگەشەی خۆیان لەدوای کۆتاییهاتنی پرۆسەی هەڵبژاردن.

پارێزگای دهۆک یەکێکە لە بازنە گرنگەکانی هەڵبژاردن لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان و عێراق. لە هەڵبژاردنەکانی پێشوودا، دیاردەی هەڵواسینی پۆستەر بە شێوەیەکی ناڕێک و هەڕەمەکی بووەتە هۆی نیگەرانیی هاووڵاتییان و چالاکوانانی بواری ژینگە.

دەرکردنی ئەم ڕێنماییە توندانە لەلایەن پارێزگای دهۆکەوە هەوڵێکە بۆ ڕێگریکردن لە دووبارەبوونەوەی ئەم دیاردەیە و دڵنیابوون لەوەی کە کێبڕکێی سیاسی نابێتە هۆی شێواندنی سیمای گشتیی شار و شارۆچکەکان.