پێشەوا هەورامانی: سبەی 120 ملیار دینار دەخرێتە سەر هەژماری وەزارەتی دارایی فیدراڵ

پێش کاتژمێرێک

گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئاماژە بەوە دەکات، دەمانەوێت ئەم ڕێککەوتنە دەستپێکێکی باش بێت بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا، لە کابینەی نۆیەم زۆرترین پرۆژە جێبەجێکراون.

پێشەوا هەورامانی، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئەمڕۆ چوارشەممە، 24ـی ئەیلوولی 2025، لەکاتی بەشداریکردنی لە گەشتی هەواڵەکانی کاتژمێر هەشت، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: سبەی پێنجشەممە 120 ملیار داهاتی نانەوتی دەخرێتە سەر هەژماری دارایی فیدراڵ و شاندی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەردەوام بە بەڵگە و دیکۆمێنتەوە چوونەتە نێو کۆبوونەوەکان لەگەڵ شاندی حکوومەتی عێراق.

هەروەها گوتی: دەمانەوێت ئەم ڕێککەوتنە دەستپێکێکی باش بێت بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا، هەروەها هیچ کێشەیەک لە بەردەم هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێم نەماوە، لە ساڵی 2026، حکوومەتی هەرێم لە پرۆژەی بودجەی یاسای ئەو ساڵە ئێمە داوای بودجە دەکەین، نەک مووچە.

گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، گوتیشی: لیستی مووچەی مانگەکانی دیکە ئامادەیە، دەمانەوێت بەزووترین کات دابەشبکرێت، ئەگەر حکوومەتی عێراق پابەندبێت بەو بڕیارەی داویەتی نابێت هیچ مووچەیەکی مووچەخۆرانی هەرێم بفەوتێت.

پێشەوا هەورامانی، باسی لەوە کرد، داهاتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان ڕوونە، لە کابینەی نۆیەم زۆرترین پرۆژە جێبەجێکراون، کە مەحاڵ بوو بکرێن، سەرجەمیان لەسەر داهاتی ناوخۆ کراون.

هەروەها ئەمڕۆ ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیەنراوێکدا، ئاماژەی بەوە کرد، چاوەڕان دەکرێت بە جێبەجێکردنی ڕێککەوتننامە سێقۆڵییەکە ئیدی سەقامگیریی لە ناردنی ماف و مووچە و شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان بێتە کایەوە و چیدیکە مووچەخۆرانی هەرێم بێبەش نەکرێن لە وەرگرتنی مووچەکانیان لە کات و ساتی خۆی هاوتای مووچەخۆرانی ناوچەکانی دیکەی عێراق.

هەر بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکە، ئەنجوومەنی وەزیران پێشوازی لە بڕیاری کۆبوونەوەی دوێنێی ئەنجوومەنی وەزیرانی فیدڕاڵ دەکات بە پەسەندکردنی ڕێكکەوتننامەی سێقۆڵی و خەرجکردنی مووچەی هەرێم بۆ مانگی تەمموزی ساڵی 2025، کە وا چاوەڕوان دەکرێت لێرە بەدواوە، مووچەی مانگی ئاب و مانگەکانی دیکەش بۆ هەرێمی کوردستان خەرج بکرێت.

ئەنجوومەنەکە وەک هەمیشە ئامادەیی خۆی دووپات کردەوە بۆ بەردەوامبوون لەسەر جێبەجێکردنی پابەندیەکانی خۆی لە پێناو دابینکردنی مووچە و شایستەکانی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان.