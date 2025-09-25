زیاتر لە 3 هەزار تۆن بنەتۆی گەنم درایە جووتیاران

پێش 36 خولەک

25ـی ئەیلوولی 2025 – هێمن سەید موراد، بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی هەولێر، ئەمڕۆ پێنجشەممە بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، "سوپاسی سەرۆکایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین کە لەم دۆخە ئابوورییەدا جووتیارانی فەرامۆش نەکردووە و پاڵپشتیانە."

سەید موراد ئاماژەی بەوەدا، وەکو بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کشتوکاڵی هەولێر، لەسەر فەرمان و ڕاسپاردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، زیاتر لە سێ هەزار و 254 تۆن بنەتۆی گەنمی باوەڕپێکراوی پەسەندیان ئامادە کردووە بۆ پاڵپشتیکردنی جووتیاران.

دەشڵێت: ئەو بنەتۆیانە لە جۆرە باشەکانی گەنم و گونجاون لەگەڵ کەشوهەوای هەرێمی کوردستان، کە ئەمەش دەبێتە هۆی باشترکردنی بەرهەمی دانەوێڵە و پاڵپشتییەکی گرنگ دەبێت بۆ ئەو جووتیارانەی کە زەوی بەراویان هەیە بۆ بەدەستهێنانی بەرهەمێکی باش.

بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی هەولێر ڕوونی کردەوە: "ئێمە بنەتۆمان بە نرخی 450 دینار بۆ هەر تۆنێک دابین کردووە، لە کاتێکدا نرخی ڕاستەقینەی ئەم بنەتۆیە 950 دینارە لەسەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان. واتە، حکوومەتی هەرێمی کوردستان 540 دینار وەک پاڵپشتی بۆ هەر تۆنێک دەداتە جووتیاران."