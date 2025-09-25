وەزارەتی دارایی هەرێم: 120 ملیارەکە خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی فیدراڵ

پێش 4 کاتژمێر

وەزارەتی دارایی و ئابووریی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، داهاتی نانەوتی هەرێم بۆ مانگی تەممووز خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی فیدراڵ.

کەمێک لەمەوبەر وەزارەتی دارایی هەرێم بڵاوی کردەوە، ئەمڕۆ پێنجشەممە 25ـی ئەیلوولی 2025، داهاتی نانەوتی هەرێمی کوردستان بۆ مانگی تەموووزی ساڵی 2025 کە بڕەکەی 120 ملیار دینارە، بەشێوەی کاش خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ لە لقی هەولێری بانکی ناوەندی عێراق.

پێشەوا هەورامانی، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ڕۆژی چوارشەممە، 24ـی ئەیلوولی 2025، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: پێنجشەممە 120 ملیار داهاتی نانەوتی دەخرێتە سەر هەژماری دارایی فیدراڵ.

گوتیشی: دەمانەوێت ئەم ڕێککەوتنە دەستپێکێکی باش بێت بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا، هەروەها هیچ کێشەیەک لە بەردەم هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێم نەماوە، لە ساڵی 2026، حکوومەتی هەرێم لە پرۆژەی بودجەی یاسای ئەو ساڵە ئێمە داوای بودجە دەکەین، نەک مووچە.

گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئاماژەی بەوەشدا، لیستی مووچەی مانگەکانی دیکە ئامادەیە، دەمانەوێت بەزووترین کات دابەشبکرێت، ئەگەر حکوومەتی عێراق پابەندبێت بەو بڕیارەی داویەتی نابێت هیچ مووچەیەکی مووچەخۆرانی هەرێم بفەوتێت.