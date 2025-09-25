سێیەم فێستیڤاڵی بەرهەمە کشتوکاڵییەکان لە سۆران بەڕێوە دەچێت

پێش دوو کاتژمێر

سێیەم فێستیڤاڵی بەرهەمە کشتوکاڵییەکان ئەمڕۆ پێنجشەممە، 25ـی ئەیلوولی 2025، کاتژمێر 3:00 لە پارکی گوڵانی ناوەندی قەزای سۆران بەڕێوە دەچێت، تاوەکوو سبەی هەینی کاتژمێر 9:00 شەو بەردەوام دەبێت.

کامەران حوسێن مامەند، بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی سۆران بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ئەمە سێیەم فێستیڤاڵی کشتوکاڵە لە سۆران بەڕێوەدەچێت و تایبەتە بە سنووری ئیدارەکە، گوتیشی: 56 جووتیار بەشداری فێستیڤاڵەکە دەکەن، جگە لەو کۆمپانیایانەی سپۆنسەری فێستیڤاڵەکەن.

کامەران حوسێن ئاماژەی بەوەشکرد، کۆمپانیاکان هی سنووری سۆرانن و لەبەرەو پێشبردنی سامانی ئاژەڵ ڕۆڵێکی بەرچاویان هەیە، دەشڵێت: لەو 56 جووتیارەی بەشداری فێستیڤاڵەکە دەکەن، 17یان هەنگەوانن، 10 جووتیاریان بەرهەمی ترێ دەهێنن و چواریشیان بەرهەمی تەماتە و یەکێکیشیان فستەقی تەڕ دەهێنن.

بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی سۆران ڕاشیگەیاند، بەرهەمی شووتی و توتنیش لە فێستیڤاڵەکە دەخرێنە ڕوو، گوتیشی: هەوڵمانداوە لەو فێستیڤاڵە سەرنج بخەینە سەر هەمەڕەنگی ئەو بەرهەمانەی لە ناوچەکە هەن، لەبەر ئەوە دەمانەوێت جووتیاران بەخەڵکی دەڤەرەکە بناسێنین و لە خزمەتیان دابین.

جەختیشی کردەوە، بەهۆی گۆڕانی کەشوهەوا و وشکەساڵی کاریگەریی زۆری لەسەر بەرهەمی جووتیاران هەبووە، بۆیە دەمانەوێت لە ڕێگەی پرۆژە ناوخۆیەکانمان هانی جووتیاران بدەین بەردەوام بن لەکارەکانیان.