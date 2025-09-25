ریال مەدرید یادگاری ناوخۆی لەگەڵ ناوبژیوانەکە هەیە

پێش 3 کاتژمێر

ناوبژیوانی یاریی ریال مەدرید و ئاتلێتیکۆ مەدرید یەکلایی کرایەوە و ناوبژیوانێکی کەیسی 'نێگرێرا' یاریی دێربی مەدرید بەڕێوە دەبات.

رۆژنامەی ئاسی ئیسپانی ئاشکرایکردووە، ئەلبێرولا رۆخاس بۆ بەڕێوەبردنی یاریی دێربی مەدرید دەستنیشانکراوە و ئەو ناوبژیوانە یارییەکەی رۆژی شەممە لە نێوان ئاتلێتیکۆ مەدرید و ریال مەدرید بەڕیوە دەبات، کە لە گەڕی حەفتەمی لالیگا لە یاریگای واندا میترۆپۆلیتانۆ بەڕێوە دەچێت.

رۆژنامە مەدریدییەکە رایگەیاندووە، ئەو ناوبژیوانە هەمان ئەو ناوبژیوانەیە کە لە کەیسی نێگرێرا تێوەگڵاوە و ساڵی 2023 کاتێک یاریی دێربی مەدریدی بەڕێوەبرد، گۆڵێکی میرەنگی رەتکردەوە و کارتێکی سووری شایستەی بە خیمینێز نەدا.

پێش یاریی دێربی مەدرید، ریال مەدرید بە کۆکردنەوەی 18 خاڵ لە پلەی یەکەمی لالیگا دێت و ئاتلێتیکۆ مەدریدیش بە کۆکردنەوەی 9 خاڵ لە پلەی هەشتەمی خولەکە دێت.