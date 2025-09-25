سەرەتای مانگی داهاتوو دەست بە دابەشکردنی نەوتی ماڵان دەکرێت

پێش 3 کاتژمێر

25ـی ئەیلوولی 2025 – سەرچاوەیەک لە وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئەمڕۆ پێنجشەممە، تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ئامادەکارییەکان بۆ دەستپێکردنی دابەشکردنی نەوتی سپی بۆ هاووڵاتییان لە قۆناغی کۆتاییدایە.

سەرچاوەکە ئاشکرای کرد، بڕێکی باشی نەوتی سپی دابین کراوە و هەوڵدەدرێت بڕێکی زیاتر کۆبکرێتەوە بۆ ئەوەی پشکی زیاتر دابەش بکرێت. هەروەها پرۆسەی دابەشکردنی نەوتی ماڵان لە 1ـی ئۆکتۆبەر یان 5ـی ئۆکتۆبەر دەستپێدەکات.

دەشڵێت: بۆ هەر خێزانێک 200 لیتر نەوت دابین کراوە، و نرخی هەر بەرمیلێکی 200 لیتری نەوت بە 105هەزار دینار دیاری کراوە. ئەمەش بەشێکە لە سیاسەتی ساڵانەی حکوومەتی هەرێم بۆ دابینکردنی پێداویستییەکانی هاووڵاتییان لە ڕێگەی وەزارەتی سامانە سروشتییەکانەوە.

سەبارەت بە شێوازی دابەشکردن، سەرچاوەکە ئاماژەی بەوەدا، بڕیار بوو ئەمساڵ نەوت لە ڕێگەی وێستگە و بەنزینخانەکانەوە دابین بکرێت. بەڵام، "بەهۆی قەیرانی دارایی و خەرجییە زۆرەکانی ئەم پڕۆسەیە، بڕیارەکە دواخراوە."

سەرچاوەکە جەختیشی کردەوە، پلان هەیە بۆ ساڵی داهاتوو نەوتی ماڵان بە سیستەمی کۆبۆن دابەش بکرێت.