ئاگر لە نووسینگەیەکی ئەنەکەسە کەوتەوە
ئاگر لە نووسینگەی عامودای ئەنەکەسە کەوتەوە و تا ئێستاش هۆکاری ڕووداوەکە نازانرێت.
ئەنجوومەنی نیشتمانیی کورد لە سووریا (ئەنەکەسە) لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە، بەیانیی ئەمڕۆ پێنجشەممە، 25ـی ئەیلوولی 2025، بە شێوەیەکی "لە ناکاو" ئاگر لە نووسینگەکەیان لە شاری عامودای ڕۆژئاوای کوردستان کەوتووەتەوە.
ئەنەکەسە باسی لەوەش کردووە، ئاگرکەوتنەکە زیانی گیانی نەبووە، بەڵام زیانی زۆری ماددی بە نووسینگەکەیان گەیاندووە و بەشێکی زۆری کەلوپەلەکانی نێوییەوە سووتاون.
ئەنجوومەنی نیشتمانیی کورد لە سووریا ئەوەشی خستووەتە ڕوو، نازانن هۆکاری ئاگرکەوتنەوە چی بووە و تا ئێستا هیچ لایەنێکی فەرمی هۆکاری ئاگرکەوتنەوەکەی ڕانەگەیاندووە.