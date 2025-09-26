بەریتانیا: ڕێککەوتنی هەناردەکردنەوەی نەوت دەبێتە هۆی خۆشگوزەرانی زیاتر بۆ هەموو خەڵکی عێراق

پێش دوو کاتژمێر

باڵیۆزخانەی بەریتانیا لە بەغدا و کونسوڵخانەی ئەو وڵاتە لە هەولێر، پێشوازیی لە ڕێککەوتنی هەناردەکردنەوەی نەوتی کوردستان دەکەن لەڕێگەی بۆری نەوتی تورکیا عێراق.

هەینی 26ـی ئەیلوولی 2025، باڵیۆزخانەی بەریتانیا لە بەغدا و کونسوڵخانەی گشتی بەریتانیا لە هەولێر، بە هاوبەشی بەیاننامەیەکیان بەبۆنەی ڕێککەوتنی هەناردەکردنەوەی نەوتی کوردستان بڵاو کردووەتەوە و تێدا دەڵێن: پێشوازی لەو ڕێککەوتنە مێژووییەی نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراق دەکەین بۆ هەناردەکردنەوەی نەوت لەڕێگەی بۆری نەوتی تورکیا-عێراق.

دەڵێت: ئەو ڕێککەوتنە هەنگاوێکی باشە بۆ بەهێزکردنی وەبەرهێنان و دەبێتە هۆی خۆشگوزەرانی زیاتر بۆ هەموو خەڵکی عێراق.

دەشڵێن: ئێمە هەوڵەکانی بەغدا و هەولێر بەرزدەنرخێنین کە لەڕێگەی دیالۆگەوە گەیشتن بەم ڕێککەوتنە.

دوێنێ پێنجشەممە 25ـی ئەیلوولی 2025، وەزارەتی نەوتی فیدراڵ، لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، لەگەڵ وەزارەتی سامانە سروشتییەکان و کۆمپانیا نەوتییەکان، بۆ مەبەستی دووبارە هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی بەندەری جەیهانی تورکیاوە ڕێککەوتین.

وەزارەتەکە میکانیزمی هەناردەکردنەوەی نەوتی ڕوونکردەوە و باسی لەوە کرد، تەواوی نەوتی هەرێمی کوردستان ڕادەستی کۆمپانیای سۆمۆ دەکرێت، کۆمپانیاکەش لە ڕێگەی بەندەری جەیهان هەناردەی بازاڕەکانی جیهانی دەکات، جگە لەو نەوتەی کە دەمێنێتەوە هەرێمی کوردستان لە نێوخۆ بەکاری دەهێنێت.

لای خۆیەوە وەزارەتی سامانە سروشتییەکان، لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاشکرای کرد، لەگەڵ وەزارەتی نەوتی فیدراڵ و کۆمپانیا نەوتییەکان لەسەر هەناردەکردنەوەی نەوت ڕێککەوتن.

وەزارەتەکە گوتیشی: لە ماوەی 48 کاتژمێردا، دەست بە هەناردەکردنەوەی نەوت دەکرێتەوە.