قوباد تاڵەبانی: ڕێککەوتنی هەولێر و بەغدا دەستکەوتێکی گەورەیە

پێش دوو کاتژمێر

قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەڵێت: ڕێککەوتنی هەرێم و بەغدا لەسەر پرسی هەناردەکردنەوەی نەوت، دەستکەوتێکی گەورەیە بۆ خەڵکی کوردستان و عێراق.

هەینی 26ـی ئەیلوولی 2025، قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەبۆنەی ڕێککەوتنی نێوان هەردوو حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ لەسەر پرسی هەناردەکردنەوەی نەوتی کوردستان، پەیامێکی لە پەڕەی تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک بڵاوکردووەتەوە و تێیدا دەڵێت: ڕێککەوتنی هەرێم و بەغدا لەسەر پرسی هەناردەکردنەوەی نەوت، دەستکەوتێکی گەورەیە بۆ خەڵکی کوردستان و عێراق و دەرگا دەکاتەوە لەسەر چارەسەرکردنی بنەڕەتی هەموو کێشە و ناکۆکییەکانی دیکەمان بەپێی دەستوور و لەڕێی گفتوگۆ و دانووستانی بەردەوامەوە.

قوباد تاڵەبانی دەڵێت: لە دوای ئەم رێککەوتنە، هەوڵەکانمان چڕتر دەکەینەوە بۆ دابینکردن و گەرەنتیکردنی هەموو ماف و شایستە داراییەکانی خەڵکی کوردستان، چونکە دوای ساڵانێکی زۆر لە قەیران و ناکۆکی، ئێستا کاتی خزمەتگوزاری و ئاوەدانکردنەوە و کارکردنی هەمەلایەنە بۆ گەشەپێدانی هەرێمی کوردستان و عێراق لە هەموو روویەکەوە.

جێگری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان گوتی: زۆر سوپاسی تیمەکانی دانووستانکار و ئەو کەس و لایەنانە دەکەم کە بەردەوام هاوکار و پشتیوانی گەورە بوون بۆ سەرکەوتنی دانووستانەکان و بەبێ ئەوان ئەم دەستکەوتە گرنگە بەدی نەدەهات.