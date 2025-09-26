ناتانیاهۆ: هێشتا مەترسییەکان لەسەر ئیسرائیل کۆتاییان نەهاتووە

پێش 21 خولەک

هەینی 26ـی ئەیلوولی 2025، گوتارەکەی بنیامین ناتانیاهۆ، سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل لە کۆبوونەوەی کۆمەڵەی گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان هەڵای نایەوە و بەهۆیەوە بەشێکی نوێنەری وڵاتانی بەشدار کۆبوونەوەکەیان جێهێشت، بەڵام ناتانیاهۆ ڕایگەیاند، هێشتا مەترسییەکانی سەر ئیسرائیل کۆتاییان نەهاتووە و ئەگەر حەماس چەک دانەنێت و بەدەم ئاگربەستەوە نەیەت هەموویان دەکوژین.

سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل نەخشەی ئەو وڵاتانەی بەرزکردەوە کە بوونەتە مایەی مەترسی و هەڕەشە لەسەر ئیسرائیل، لەنێویاندا سووریا، عێراق و ئێران هەن. گوتیشی، لە جەنگی 12 ڕۆژدا توانیان ئاسمانی تارانی پایتەختی ئێران کۆنترۆڵ بکەن و فڕۆکە جەنگییەکانی ئیسرائیل و B2ی ئەمەریکی توانیان بنکە ئەتۆمییەکانی ئێران لەناو ببەن، بۆ ئەمەش سوپاسی سەرۆک ترەمپ دەکەم.

ناتانیاهۆ جەختی لە پشتیوانییەکەی دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمەریکا کرد و گوتی: بە یەکەوە بڕیارماندا ڕێگری لە پەرەپێدانی بەرنامە ئەتۆمییەکەی ئێران بکەین و بەڵێنەکەشمان بەجێگەیاند.

ناتانیاهۆ لە گوتارەکەشیدا ئاماژەی بەوە کرد، لە ماوەی ڕابردوو دا، نیوەی سەرکردەکانی حووسییەکانمان لە یەمەن، یەحیا سینوار، سەرۆکی پێشووی حەماس، حەسەن نەسروڵڵام سەرۆکی پێشووی حیزبوڵڵای لوبنان، ڕژێمی ئەسەد، گرنگترین زانا ئەتۆمییەکانی ئێرانمان لەنێو برد، ئەگەر بێتو گرووپە چەکدارەکانی عێراق هێرش بکەنە سەر ئیسرائیل ئەوا سەرکردەکانی ئەوانیش لەنێو دەبین

