کەمێکی دیکە نەوتی خاوی هەرێمی کوردستان هەناردە دەکرێت

دوای تێپەڕبوونی 30 مانگ بەسەر ڕاگرتنی هەناردەی نەوتی خاوی کوردستان، بڕیارە کەمێکی دیکە پرۆسەی هەناردەکردنەوەی لە ڕێگەی بۆرییەوە هەناردەی بەندەری جەیهانی تورکیا دەست پێ بکاتەوە.

کۆتایی هەفتەی ڕابردوو ڕێککەوتنی سێقۆڵی حكوومه‌تی فیدراڵ و حكوومه‌تی هه‌رێمی كوردستان و کۆمپانیاکانی بەرهەمهێنەری نەوت بۆ دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوتی خاوی هەرێم بڵاوکرایەوە و بڕیارە بەرەبەیانی ئەمڕۆ شەممە 27ی ئەیلوولی 2025، لە کێڵگەی نەوتی خورمەڵە، کە بە دووری 35 کیلۆمەتر دەکەوێتە باشووری شاری هەولێر، پرۆسەی هەناردەکردنەوەی نەوتی خاو دەست پێ بکاتەوە.

بەگوێرەی ڕێککەوتنەکە، ڕۆژانە 190 هەزار بەرمیل نەوتی خاو لە کێڵگە نەوتییەکانی هەرێمی کوردستان بە بۆری هەناردەی بەندەری جەیهانی تورکیا دەکرێت و لە ڕێگەی کۆمپانیای بەبازاڕکردنی نەوتی عێراق ناسراو بە سۆمۆ دەفرۆشرێتەوە، هاوکات ڕۆژانە 50 هەزار بەرمیل نەوتی خاو بۆ پێویستی ناوخۆی هەرێمی کوردستان گلدەدرێتەوە.

لە 25ی ئاداری ساڵی 2023ـەوە، بەهۆی سکاڵایەکی عێراق لە دژی تورکیا، هەناردەکردنی نەوتی خاوی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی بەندەری جەیهانەوە ڕاگیراوە.