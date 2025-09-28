وەزارەتی خوێندنی باڵا ناوی زانکۆ تایبەتە باوەڕپێکراوەکانی هەرێمی کوردستان بڵاو دەکاتەوە

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ یەکشەممە، 28ـی ئەیلوولی 2025، وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ڕایگەیاند، لیستی ناوی ئەو زانکۆ تایبەتانەی بڵاوکردەوە کە مۆڵەتی فەرمی وەزارەتیان هەیە و دەتوانن بۆ ساڵی نوێی خوێندنی (2025-2026) خوێندکاران و قوتابیان وەربگرن.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە؛ وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی وەک ڕێنماییەک بۆ دایکان و باوکان، خوێندکاران و قوتابیان و کەسوکارییان ڕایدەگەیەنێت، بەپێی یاسای ژمارە 2ـی ساڵی 2013ـی تایبەت بە زانکۆ تایبەتەکان لە هەرێمی کوردستان، لە ئێستادا تەنیا مۆڵەت بە 17 زانکۆ و کۆلێژی زانکۆیی تایبەت دراوە بۆ وەرگرتنی خوێندکار بۆ ساڵی خوێندنی (2025-2026). وەزارەت جەخت دەکاتەوە "لە دەرەوەی ئەم لیستە هیچ زانکۆیەکی دیکە باوەڕپێکراو نییە."

بەپێی لیستەکەی وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی، زانکۆ و کۆلێژە باوەڕپێکراوەکان بریتین لە:

زانکۆ تایبەتەکانی پارێزگای هەولێر:

زانکۆی جیهان

زانکۆی لوبنانی-فەرەنسی

زانکۆی نێودەوڵەتیی تیشک

زانکۆی نۆڵیج

زانکۆی بەیان

زانکۆی هەولێری نێودەوڵەتی

زانکۆی کاسۆلیک

کۆلێژی قەڵای زانکۆیی بۆ دیراساتی ئایینی



زانکۆ تایبەتەکانی پارێزگای سلێمانی:

زانکۆی ئەمەریکی لە عێراق - سلێمانی

زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی

زانکۆی کۆمار بۆ زانست و تەکنەلۆژیا

زانکۆی جیهان - سلێمانی

زانکۆی نێودەوڵەتیی تیشک - لقی سلێمانی

زانکۆی قەیوانی نێودەوڵەتی

کۆلێژی کۆیەی زانکۆیی بۆ دیراساتی ئایینی



زانکۆ تایبەتەکانی پارێزگای دهۆک:

زانکۆی نەورۆز - زانکۆی جیهان