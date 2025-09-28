پارتی و یەکێتیی نزیکن لە پێکهێنانی کابینەی نوێ

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ مەکتەبی سیاسی یەکێتیی کۆبووەوە و تیایدا باس لە کۆبوونەوەی دوێنێ سەرۆک بارزانی و بافڵ تاڵەبانی کرا. سبەیش مەکتەبی سیاسی پارتی بەسەرۆکایەتی سەرۆک بارزانی کۆدەبێتەوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 28ـی ئەیلوولی 2025، سەرچاوەیەکی باڵا لە پارتی دیموکراتی کوردستان نەیویست ناوەکەی ئاشکرا بکرێت بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتیمانی کوردستان هەنگاوی زۆر باشیان بۆ پێکهێنانی حکوومەت بڕیوە.

گوتیشی: بە ئەگەرێکی زۆرەوە لە مانگی داهاتوو و بەتایبەتتر لەم دوو هەفتەی ئایندە پەرلەمانی کوردستان دەست بە کۆبوونەوەکانی دەکاتەوە.

ئەو سەرچاوەیە گوتیشی: سبەی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان بە سەرۆکایەتی سەرۆک بارزانی کۆدەبێتەوە و بە دڵنیاییەوە باسی پەیوەندییەکانی نێوان پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتیمانی کوردستان و پێکهێنانی حکوومەت دەکرێت.

ئاماژەی بەوە کرد، هەردوولا پارتی و یەکێتیی زۆر نزیکن لە پێکهێنانی حکوومەت و هەنگاوی باشیان بڕیوە.

هاوکات ئەمڕۆش مەکتەبی سیاسی یەکێتیی نیشتیمانی کوردستان کۆبووەوە.

ئەندامێکی مەکتەبی سیاسی یەکێتی بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند،لە کۆبوونەوەکە دا باس لە کۆبوونەوەکەی دوێنێی سەرۆک بارزانی و بافڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتیی نیشتیمانی کوردستان کرا، کۆبوونەوەیەکی زۆر ئیجابی باش بووە.

گوتی: لەم نزیکانە پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە مەبەستی پێکهێنانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کۆدەبنەوە.

پێشتر سەعدی ئەحمەد پیرە ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی بە کوردستان24ی راگەیاندبوو، یەکێتیی دووکاندیدی هەیە بۆ پۆستی سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان، یەکێک لە کاندیدەکان شاڵاو کۆسرەت رەسولە.