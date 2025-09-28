مەشعان جبووری: هەڵبژاردن گۆڕانکاری لە عێراق دروستناکات

پێش کاتژمێرێک

مەشعان جبووری، باس لەوە دەکاتەوە، دۆخی عێراق زۆر خراپە و گرووپە چەکدارەکان بڕیاری یەکلاکەرەوە لە عێراق دەدەن.

مەشعان جبووری، سیاسەتمەدار، ئەمڕۆ یەکشەممە، 28ـی ئەیلوولی 2025، لەکاتی بەشداریکردنی لە بەرنامەی باسی ڕۆژ، کە ژینۆ محەممەد، پێشکەشی دەکات، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: دۆخی ناوخۆی عێراق زۆر خراپە، لە بڕیارە یەکلاکەرەوەکاندا گرووپە چەکدارەکان حوکمی عێراق دەکەن، ئەوانیش سەر بە ئێرانن و ئەمە شتێکی ڕوونە عێراق ئینتیمای بۆ ئێران هەیە.

گرووپە چەکدارەکان دەیانەوێت دەستبەسەر سامانی عێراقدا بگرن

مەشعان جبووری گوتی: گرووپە چەکدارەکان تەنیا دژایەتی سوننەکان ناکەن، بەڵکوو دەیانەوێت هێزی خۆیان بسەپێنن لە هەموو پارێزگا سوننییەکان، چونکە ئەوان پێیان وایە ئەو پارێزگایانە بارگرانین بەسەر عێراق، هەربۆیە دەیانەوێت دەوڵەتێکی شیعی دابمەزرێنن، هەروەها دەیانەوێت لەڕێگەی دەوڵەتێکی شیعییەوە دەست بەسەر سامانی عێراقدا بگرن.

هەڵبژاردن گۆڕانکاری لە عێراق دروستناکات

هەروەها گوتیشی، موقتەدا سەدر ئاماژەی بەوە کردووە، بەشداری لە هەڵبژاردنەکان ناکات، هەڵبژاردنیش بەبێ ناوبراو هیچ واتایەکی نییە، هەڵبژاردن گۆڕانکاری زۆر دروست ناکات، لە عێراق، ئێران لەکۆتاییدا بڕیار دەدات، ئەوەی عێراقی دایە دەست ئێران، باراک ئۆباما سەرۆکی پێشووی ئەمەریکا بوو.

بڕینی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان تاوانێکی گەورەیە

دەربارەی پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق، مەشعان جبووری، ڕایگەیاند: هەموو کەس بەرانبەر کورد بە وەفا نەبوون، بەدڵناییەوە بڕینی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان، تاوانێکی گەورەیە، هەروەها دەچێتە چوارچێوەی سزادانی بە کۆمەڵ.

دەوڵەتی کوردی دروستدەبێت

ئێمە زۆر لەمێژە پشتیوانی و لە ڕیفراندۆم و دەوڵەتی کوردستان دەکەین، چونکە مافی کوردە بڕیار لە مافی چارەی خۆنووسین بدات و دەبێت ڕۆژێک لە ڕۆژان دەوڵەتی کوردی دروستببێت.